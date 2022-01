Cvirus.- La Comunitat reprèn el curs amb 508 professors de baixa i preveu cobrir-los aquest dimarts

Després de rebre aquestes xifres, el departament que dirigeix Vicent Marzà ha inclòs les baixes per coronavirus en la llista d'adjudicacions destinades a substitucions perquè les places de professors de baixa estiguen cobertes aquest dimarts 11.

En un comunicat, la Conselleria fa un balanç positiu de la tornada en els centres educatius per part del professorat i l'alumnat després de les vacances de Nadal: "En el primer dia de classe no s'han patit incidències remarcables dins del context sanitari actual i els centres educatius han funcionat amb la normalitat pròpia dels temps de pandèmia".

Educació destaca així que els centres educatius són els espais de socialització més segurs gràcies al compliment de totes les mesures de seguretat i higiene establits i els plans de contingència.

Així mateix, recorda que bona part del personal ha rebut la tercera dosi de la vacuna durant les vacances de Nadal, l'alumnat a partir de 12 anys compta amb dos pautes de vacunació i la Conselleria de Sanitat té previst el calendari per a reprendre la vacunació de l'alumnat a partir de 5 anys.

En concret, les direccions dels centres educatius han comunicat 508 baixes de professorat per COVID. Per tant, dels prop de 78.000 docents, el 99,4% s'han incorporat al seu lloc de treball i el funcionament dels centres educatius ha arrancat "amb normalitat".

Per províncies, les direccions dels centres educatius d'Alacant han comunicat 145 baixes per COVID, amb el que s'ha incorporat el 99,5% del professorat; les de Castelló altres 41 baixes (99,6%) i les de València 322 (99,2%).

Aquestes baixes per coronavirus s'han inclòs en la llista d'adjudicacions que Educació publica cada dilluns perquè aquestes places estiguen cobertes aquest dimarts. Cada setmana es realitzen tres processos d'adjudicacions de vacants per a substitucions per a "assegurar el bon funcionament" i la cobertura de les baixes de professorat".