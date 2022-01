Paula Echevarría, sin descanso tras su segundo parto: "Le pedí a los Reyes recuperar el tono muscular"

Paula Echevarría va a por todas para recuperar su musculatura, así de claro lo ha dejado por redes. Pocos días después de dar a luz a su segundo hijo, la actriz ya comentaba que quería ponerse en forma cuanto antes. Ahora, ha querido compartir sus últimos avances en el proceso y, desde luego, su entrenamiento está dando resultados

La actriz ya se puso manos a la obra durante la gestación de Miki, tratando de mantenerse activa, y así siguió en sus entrenamientos tras el nacimiento del pequeño. Nueve meses después de dar a luz, ha compartido una fotografía desde el gimnasio de su casa para actualizar sus avances en este lento proceso, con paciencia.

"Le pedí a los Reyes recuperar el tono muscular y me dijeron 'cúrratelo guapa'. Y aquí estoy, no hay descanso. Eso sí, me dan permiso para zamparme un buen trozo de roscón", ha comentado en su post, donde añade que se encuentra "a tope de power".

Un esfuerzo que está dando sus frutos y que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. "Lo has hecho muy bien y estás genial", ha afirmado un usuario. Otras seguidoras le dieron la razón: "Estás espectacularmente recuperada, eso es esforzarse".

En su primera aparición pública, tras el embarazo, ya comentaba sus cuatro claves para poder llegar este cambio físico: "La alimentación, ejercicio, algunos tratamientos y tranquilidad dentro de lo que es tener un bebé recién nacido".