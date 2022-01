Consultorio de Vivienda: "¿Puedo tapiarle el acceso al patio a mi hermana por no ser, según escrituras, de su propiedad?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Ascensor para discapacitado

PREGUNTA En mi comunidad en 2019 solicitó un ascensor un discapacitado. Se votó en junta (todo guiado por el administrador de fincas) y salieron 21 noes y 7 síes.

Se eximió del pago a 20 vecinos (otra escalera y locales que no lo iban a usar, ya que al votar eran mayoría) y nosotros, que votamos 'no' porque no podemos permitírnoslo (aunque yo lo necesito por mi discapacidad del 65%) quisimos acogernos a la ley 10.1 LPH.

Ya nos han obligado bajo amenaza de denuncia a ingresar 18 mensualidades para el proyecto (pagamos por la obligación de 12 mensualidades) y ahora quieren que paguemos la totalidad del ascensor los 8 vecinos para empezar las obras esta semana y acogerse a un descuento por pronto pago (10.000 euros sólo nosotros) y es imposible en nuestro caso. Los 7 vecinos restantes están dispuestos a pagar ya.

¿Es esto legal? ¿No podemos acogernos al pago de las 12 mensualidades y el resto que lo pague el solicitante? Porque por mayoría de coeficientes de participación se votó que no al ascensor y aunque sea obligatoria su instalación 10.000 euros de golpe superan los 600 euros anuales de gastos que pagamos de comunidad…

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es importante partir de la base que desde el momento en que lo solicita una persona con discapacidad la comunidad está obligada a instalarlo siempre y cuando sea viable técnicamente y con un techo de gasto anual que no puede superar las 12 mensualidades.

Esto no implica que solo se paguen del total del importe 12 mensualidades sino que cada año se pagará como máximo este importe.

En cuanto a la forma de contribuir al pago, se estará a las que apruebe la comunidad, que puede decidir que sea mediante el sistema de pronto pago o mediante financiación.

En su caso, si no dispone de este importe puede intentar negociar directamente con la empresa o solicitar un crédito personal.

Colocación del tendal

PREGUNTA Hemos puesto una fachada nueva en el edificio; yo tengo un patio comunitario con mi vecina del que hacemos uso del las dos. Antes de hacer la fachada tenía el tendal en la pared pero ahora no podemos ponerlo en esa pared, que es la única que hay.

Lo único que el aparejador vio posible es hacer una división en el patio (sin coste alguno para las vecinas del patio) y sacar de ahí el tendal, pero el presidente de la comunidad se niega diciendo que hay que aprobarlo en junta y nosotras tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo, cuando a muchos vecinos se le hicieron mejoras a coste cero. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La obra que propone supone una alteración del patio y, por ese motivo, debe ser aprobado en junta.

En cuanto al pago de la obra, sería necesario ver si efectivamente existe un precedente para otras viviendas y la negativa se traduce en un agravio comparativo para ustedes.

Mantenimiento por goteras

PREGUNTA Tenemos goteras en el garaje que afectan a un coche, porque hay filtraciones en uno de los patios, comunitario de uso privativo. La propietaria no hace un buen mantenimiento del patio y no pretende hacerlo. ¿Qué podemos hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo más importante es contratar a un aparejador que elabore un informe técnico que concrete de forma clara y detallada el origen de las filtraciones.

Si se concluye que son debidas al mal uso e incorrecto mantenimiento del propietario, deberá asumir el pago y, si se niega, la comunidad deberá acudir a la vía judicial presentando la correspondiente demanda contra este propietario.

Tres años sin junta

PREGUNTA Hace más de 3 años que no se celebra la junta de vecinos. No sabemos el estado de cuentas y se han hecho varias reparaciones sin que hayan podido votarse. Somos 10 vecinos, no tenemos administrador y me siento indefenso ya que cada vez que pido la reunión anual obligatoria se dan largas por el tema covid.

Como quiero poner placas solares en una zona común para un uso privativo no quiero calentar el ambiente ya que necesito unanimidad para proceder a instalarlas.

¿Como puedo proceder a avanzar con las placas solares? ¿Como puedo comprobar que las cuentas estén correctamente? ¿Dónde está el límite para ejecutar presupuestos de reparación sin la consulta a los vecinos de la comunidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La situación de pandemia que venimos sufriendo desde hace casi 2 años ha paralizado en muchas ocasiones el normal funcionamiento de las comunidades. Esto no implica que las juntas hayan estado prohibidas ni que no se hayan podido celebrar, cumpliendo con las restricciones sanitarias, sobre todo, para aquellos asuntos que revisten urgencia.

En cuanto a las placas solares, si deben aprobarse por la junta pero el acuerdo necesario para ello no es por unanimidad sino por 1/3 de la totalidad de propietarios y cuotas. Para ello, debe solicitar al presidente que convoque una junta para tratar esta cuestión.

Las cuentas puede solicitar verlas al presidente de la comunidad.

Hermanas enfadadas

PREGUNTA Vivo en un edificio de 2 plantas, división horizontal, siendo la planta baja mi casa y la planta superior la de mi hermana. Mi casa, la planta baja, tiene un patio que en las escrituras indica que me pertenece, pero mi hermana me reclama que la mitad del patio es parte de su vivienda porque el solar donde se edificaron las viviendas lo compramos al 50%.

En su día, por la buena relación existente, se le hizo una puerta de acceso al patio para que pudiésemos disfrutarlo ambos, pero ahora no existe esa buena relación y quiere dividirlo a la mitad.

¿Tendría derecho a hacerlo habiendo transcurrido más de 30 años desde que se inscribieron las casas en el registro y habiendo ratificado las escrituras entonces? ¿Puedo tapiarle la puerta para que no acceda al patio por no ser de su propiedad según las escrituras?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sería necesario estudiar de forma más detallada los antecedentes pero lo cierto es que aunque así se encuentre reflejado en las escrituras ha consentido la apertura de esta puerta durante años.

En este caso, puede notificarle por conducto fehaciente que ella proceda al cierre, algo que con total seguridad no hará. En ese caso, deberá acudir a la vía judicial interponiendo la correspondiente demanda.