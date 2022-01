El extraño caso de Iván Díaz, el joven desaparecido tras un accidente al que buscan con drones y helicópteros

Un helicóptero de la Guardia Civil y varios drones de particulares, que han ofrecido su colaboración, están sobrevolando la zona en la que el pasado domingo apareció el coche siniestrado que supuestamente conducía el joven salmantino de 19 años Iván Díaz.

Una patrulla de la Guardia Civil comprobó en torno a las 11.45 horas del pasado domingo, 9 de enero, que el coche estaba siniestrado, a la altura del kilómetro 96 de la CL-610, dirección Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Al estar sin conductor, los agentes avisaron al titular del vehículo, que es el padre del joven desaparecido, e iniciaron las primeras gestiones, que se centraron, sin obtener resultado positivo, en hospitales y centros de salud, por si había sido atendido en alguno de ellos.

Los familiares se encuentran "desesperados" por la desaparición

Los familiares se encuentran "desesperados" por la desaparición del joven: "No sabemos qué decir. Está sin móvil, sin dinero y sin documentación. Necesitamos toda la ayuda posible", dijeron a 'Ya es medidía' en Telecinco. Además, han definido al chico como "muy majo, muy valiente y decidido para todo". Y han lamentado que se esperan "lo peor". "Con un golpe así habrá sufrido daños y es una carretera en la que cada diez minutos pasa un coche", lamentó su tío.

El padre de Iván estuvo hasta las dos de madrugada en el bar Paradinas, donde trabajaba su hijo, quien se quedó hasta más tarde con unos amigos, aunque "le dijo que se iba a casa". "No sabemos nada, no se ha podido abrir el móvil. Su padre estuvo con él en ese bar y le dijo que no iba a salir y desde ese momento le perdemos la pista. No hay restos de sangre en el coche, según la judicial, no hay nada”, añadieron.

La familia también denunció unas misteriosas llamadas que está recibiendo el padre del desaparecido desde hace unas horas. Al parecer, responde una joven que no quiere identificarse y cuelga el teléfono cuando las autoridades le solicitan el DNI.

Unos 200 vecinos y conocidos participan en el operativo de búsqueda

El dolor de la familia ha despertado la solidaridad de toda la comarca y unos 200 vecinos, amigos y familiares siguen colaborando en las labores de búsqueda iniciadas el pasado domingo. Además, se ha puesto un operativo en marcha que cuenta con agentes y un helicóptero de la Guardia Civil, drones de particulares, voluntarios de Cruz Roja y Bomberos de la Diputación Provincial que recorren los alrededores del lugar del accidente y los municipios limítrofes.

Por el momento, los responsables de la Guardia Civil mantienen abiertas "más de una línea de investigación" con el propósito de dar con el paradero del joven que presuntamente conducía el coche en la madrugada del sábado al domingo. Entre ellas, se investiga si podría estar con algún amigo o se encuentra desorientado debido al impacto.

Según informan medios locales, en el momento del accidente y desaparición Iván llevaba puesta una sudadera de color salmón, vaqueros y zapatillas de blancas con rayas rojas. Si alguien tiene información de cualquier tipo puede poner en contacto con en el teléfono 657923224 o llamar al 112.