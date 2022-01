Caballero proposa suspendre campanya i ajornar les primàries del PSPV provincial per la mort de dos xiquetes a Mislata

La candidata a revalidar la secretaria general del PSPV-PSOE de la província de València, Mercedes Caballero, ha proposat el Comité d'Ètica i Garanties del PSPV-PSOE la suspensió dels actes de campanya de primàries i l'ajornament de les votacions del diumenge 16 de gener després de la mort de dues xiquetes en un accident del castell unflable a Mislata: "Com a mare i com a ésser humà no puc concebre continuar amb una campanya que s'ha vist entelada per una gran desgràcia".