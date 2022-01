Susanna Griso tranquiliza a la audiencia de 'Espejo público' y asegura que no tiene Covid sino "un catarro muy pesado"

El resfriado que sufre Susanna Griso se ha hecho evidente cuando, nada más comenzar Espejo público, su voz se veía bastante afectada. El matinal se hacía eco de las acusaciones de presuntos abusos sexuales a una menor que pesan sobre el príncipe Andrés de Inglaterra. Con el fin de analizar esta información y conocer los datos en profundidad, el matinal ha contactado con Emma Roch, periodista de Vanity Fair.

Antes de abordar el tema, la colaboradora ha preguntado a la presentadora por su estado de salud, a lo que Griso ha confesado que aún está luchando contra el "trancazo" que lleva días acompañándola y que la tiene "harta".

"Tengo que decir que soy una mujer perforada. Suena fatal esto, pero de verdad que me he hecho todas las pruebas del mundo: PCR, antígenos y os prometo que no tengo nada más que un trancazo. Pero es que es un catarro muy pesado que tengo ahí enganchado", ha explicado Susanna.

Roch ha agregado que se notaba en la voz de la presentadora que algo no iba bien, pero sus compañeros, desde plató, han intervenido rápidamente dando veracidad a las palabras de Griso ya que, si padeciera coronavirus, no podría estar en el plató de Antena 3.