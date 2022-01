Cvirus.- El Col·legi d'Infermeria de València demana ampliar les quarantenes a deu dies durant l'inici de les classes

Aquesta entitat ha assenyalat, en un comunicat, que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha insistit que les quarantenes han de ser de catorze dies per a evitar més contagis i garantir un control sobre l'expansió del virus.

Així, el COEV ha destacat que "s'ha de tindre en compte que, encara que la Covid sol perdre la major part de la seua càrrega viral als set dies després de l'aparició dels primers símptomes, només desapareix definitivament en funció de la situació immunològica de cada persona". Ha precisat que "a Espanya s'ha reduït a set els dies que els positius per coronavirus han de romandre aïllats".

Igualment, aquest col·legi oficial reivindica de nou el servici d'infermeria escolar en els centres educatius de la Comunitat Valenciana valencians "a través de la regularització i contractació d'aquesta figura per a atendre les necessitats de salut derivades de la pandèmia". Ha afegit que "l'absència d'aquests professionals en els centres genera greus problemes" perquè "són els propis docents els que es veuen obligats a atendre necessitats de salut alienes a les seues competències".

L'entitat ha considerat que l'evolució de contagis "s'agreujarà, com adverteixen els epidemiòlegs, amb l'inici de les classes presencials en els col·legis i centres educatius, on a més no es compta amb la figura de la infermera escolar per a controlar les mesures contra els contagis".

El COEV ha apuntat que la sisena onada d'aquesta pandèmia "ha batut tots els rècords de contagis" i ha assenyalat que "el seu pic més alt de transmissió encara no s'ha produït". Al seu torn, ha ressaltat que aquesta és "una situació que està col·lapsant de nou els servicis sanitaris d'Atenció Primària i atenció hospitalària, com comproven dia a dia els professionals d'infermeria".

El Col·legi d'Infermeria de València ha insistit en la conveniència d'establir "un període intermedi, com el qual existia fins a fa uns mesos de deu dies, per a evitar la proliferació dels contagis i les mutacions d'altres variants".

El COEV ha explicat que "diversos estudis arrepleguen que ómicron afecta principalment a les vies respiratòries altes" i "que causa símptomes més lleus en comparació a altres variants que afectaven als pulmons".

"Un virus que es multiplica en entorns amuntegats, no ventilats i entre la població que no ha sigut vacunada", ha agregat l'entitat, al mateix temps que ha assenyalat que "aquest tipus d'entorns són els llocs ideals per a la mutació de la Covid-19". Ha exposat que aquesta és "una circumstància que ja va ocórrer amb la soca beta" i ha assegurat que "s'està comprovant amb la variant delta i ómicron".

"S'ha de tindre en compte que, encara que la Covid sol perdre la major part de la seua càrrega viral als set dies després de l'aparició dels primers símptomes, només desapareix definitivament en funció de la situació immunològica de la persona contagiada. Per tant, si en algunes persones el virus es manté més de set dies, hauria de perllongar-se la quarantena fins a confirmar l'absència de contagi, almenys tres dies més i no precipitar les altes", ha reiterat el col·legi oficial.

"PROMOCIONAR I EDUCAR PER A LA SALUT"

El COEV ha asseverat que la presència de personal d'infermeria en els col·legis "ajuda també a promocionar i educar per a la salut, creant hàbits de vida saludable, prevenint problemes de salut i accidents" a més de proporcionar "una atenció integral a l'alumnat i a la comunitat escolar" i prestar "assistència en situacions d'urgència que requereixen de la intervenció de professionals sanitaris".

"Les noves mesures higiènic-sanitàries generades per la pandèmia fan necessària la infermeria escolar", ha insistit el col·legi oficial, que ha advertit que la seua absència pot perjudicar l'escolarització de xiquets amb malalties cròniques o un altre tipus de patologies".

Així, ha indicat que la implantació de la infermera escolar "facilitaria el compliment dels protocols sanitaris actuals, detectant possibles casos, assessorant a famílies i professorat" i fent possible el control de "la propagació de la pandèmia des dels col·legis". D'aquesta manera, el COEV ha defès la incorporació d'aquests professionals als centres educatius "com una potent ferramenta de prevenció, assistència, detecció de problemes de salut" i "educació sanitària".