Los menores de 12 años no vacunados sí harán cuarentena cuando sean contacto de positivos en covid fuera del colegio

Los menores de 12 años que no estén vacunados y sean contactos estrechos de personas que han dado positivo en covid-19 fuera del entorno escolar sí tendrán que guardar la cuarentena correspondiente de siete días establecida por el Ministerio de Sanidad. Solo se librarán del aislamiento preventivo si el contacto estrecho con una persona contagiada de coronavirus se produce en el entorno escolar.

Así lo confirman fuentes del departamento que dirige la ministra Carolina Darias a 20minutos. Y lo argumentan en que "se considera que las aulas y en los colegios pueden mantener mejor las medidas de protección y prevención", por lo que solo estarán exentos de las cuarentenas por ser contacto estrecho de compañeros o compañeros de colegio contagiados.

En cambio, si el contacto estrecho con un positivo en covid se produce fuera del aula escolar, por ejemplo en un domicilio familiar -cuando la persona contagiada es uno de los progenitores u otro allegado con el que haya estado sin mascarilla y a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos-, los menores de 12 años que no estén vacunados sí tendrán que realizar la cuarentena, como el resto de la población que ha tenido acceso a la vacunación pero que, por el momento y por las razones que sean, todavía no han recibido los correspondientes pinchazos.

Más de ocho millones de alumnos de toda España han retomado este lunes sus clases presenciales tras el periodo vacacional de Navidad marcado por la explosión de contagios por la variante del coronavirus ómicron. A partir de este lunes se sigue la nueva recomendación realizada la semana pasada por parte de la Comisión de Salud Pública, que flexibilizó las cuarentenas de los niveles de Infantil y Primaria. De esta forma, a partir de ahora, solo se confinará el aula entera cuando en ella se registren cinco o más casos de covid-19 (o más del 20% del grupo). Pero, si son cuatro casos o menos (o menos del 20% de la clase), el alumnado continuará con la enseñanza presencial, independientemente de su estado de vacunación.

Esta es una nueva adaptación de las 'Medidas de Prevención frente a COVID-19 en centros educativos' y de la 'Guía de Actuación ante la Aparición de Casos de COVID-19 en centros educativos' elaborada por el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Según este último documento, publicado el 8 de enero, "ante la aparición de un primer caso en un aula y hasta un total de 4, los alumnos y alumnas de los niveles educativos de infantil y primaria no realizarán cuarentena (a excepción de las personas con inmunosupresión)".

Imágenes de la vuelta a los colegios en la Comunidad de Madrid. Imágenes de la vuelta a los colegios en la Comunidad de Madrid.

Profesorado y mayores de 12 años

Respecto al profesorado y otro personal del centro, así como a la población de 12 años y más, las autoridades determinaron que "seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la 'Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control publicada el día 30 de diciembre de 2021'".

Este es el documento aprobado por el Consejo Interterritorial en el que se rebajaron las cuarentenas en la población general de 10 a siete días tanto para contagiados como para contactos estrechos que no estén vacunados, siempre y cuando los primeros sean asintomáticos o leves y no presenten síntomas los últimos tres días, y los segundos no desarrollen síntomas compatibles con la covid durante el periodo de aislamiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que la vuelta a las aulas es "segura" para los más de ocho millones de escolares que regresan este lunes después de las vacaciones de Navidad y con la incidencia de casos disparada.

El 32% con una dosis

El jefe del Ejecutivo ha mostrado además su confianza en la vacunación de los menores de 5 a 12 años, iniciada el 15 de diciembre. Según los últimos datos disponibles, a 7 de enero, el 32% de los menores de entre 11 y 5 años han recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. Sánchez ha confiado en alcanzar el objetivo marcado por el Gobierno: el 70 por ciento de los niños y niñas de 5 a 11 años vacunados con la primera dosis el 7 de febrero y con la pauta completa de dos dosis la semana del 8 de abril.

En este sentido, el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat considera que habría que haber esperado "unas semanas", hasta que la vacunación pediátrica hubiera alcanzado mayor cobertura, para relajar las cuarentenas en las aulas de Infantil y Primaria, según afirmó a El País la semana pasada.

El Ministerio de Sanidad justifica asimismo la relajación de las cuarentenas y la priorización de la presencialidad en que "los colegios constituyen entornos seguros", en que la población infantil "tiene mucho menor riesgo de padecer formas graves de covid-19", en el impacto sobre la conciliación familiar y laboral, así como el riesgo para los potenciales cuidadores vulnerables que se quedan al cargo de los pequeños cuando se cierran sus aulas y ante la imposibilidad de conciliar de los progenitores, y en el "impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje" del cierre de las aulas y la interrupción de la enseñanza presencial.