Compromís decidirà aquest dimarts qui rellevarà Fran Ferri com a síndic a Les Corts

Així ho ha indicat Ferri en una entrevista amb 99.9 Plaza Radio, que ha insistit que el nom es decidirà entre els 17 diputats que conformen el grup. "Parlarem i designarem un nou síndic o nova síndica", ha insistit

Ferri, que encara no ha renunciat a la seua acta, ha advocat per que es mantinga la "territorialitat" i "quotes" de partits en l'elecció, encara que ha remarcat que el grup "sempre ha funcionat sense quotes".

Preguntat respecte a la petició de dimissions en Més Compromís per part del Bloc i País davant la "mala gestió" de l'assumpte, el síndic ha volgut "treure ferro a l'assumpte" ja que "encara no s'ha decidit en l'executiva", convocada per a aquesta vesprada. "El problema és que hi ha hagut una filtració, però les filtracions existeixen en política", ha agregat.

Així mateix, respecte a la queixa del corrent que l'executiva "continua vetant a la gent més preparada, com Mònica Àlvaro, simplement perquè no és de la seua corda", el síndic ha indicat: "Tothom té la possibilitat de presentar-se".

D'altra banda, ha considerat que el conseller Vicent Marzà, que es va rumorejar com a síndic just després d'anunciar Ferri la seua marxa, ha pres "la decisió correcta" de mantindre's al capdavant d'Educació en un moment "en el qual no sabem cap a on anirà la pandèmia".

"DUBTES" SI LI PROPOSEN CONSELLER

D'altra banda, Ferri també ha remarcat que s'incorpora al seu lloc de treball en l'empresa privada: "Està firmat, no em vaig a cap altre lloc ni el meu partit m'ha creat una oficina de l'espanyol per a mi", ha ironitzat en referència a la marxa de l'exsíndic de Cs, Toni Cantó, l'any passat.

No obstant açò, sí ha indicat que si li proposaren des de Compromís com a conseller en un futurible Consell del Botànic -no en aquesta legislatura- "segurament" li entrarien els "dubtes". "En eixe moment, veurem com estan les coses i decidirem".

Així, malgrat que hi ha "moltes altres" situacions en les quals li entraria el dubte de tornar a primera línia, ha manifestat: "Ara mateix tinc el xip en la reincorporació a l'empresa, per a treballar i traure avant projectes".

QUI SUCCEIRÀ A FERRI?

El relleu de Ferri serà triat en una reunió del grup de Compromís en Les Corts aquest dimarts 11, a les 13.00 hores, uns dies abans que Ferri deixe l'acta. Els partits que integren la coalició han començat a plantejar les seues propostes: Més Compromís ha apostat per Papi Robles, mentre que Aitana Mas (Iniciativa) també s'ha postulat. Bloc i País, que està integrat en Més, ha triat a Mònica Àlvaro.

Actualment el grup parlamentari de Compromís té Ferri de síndic i tres portaveus adjunts, una per cada pota de la coalició: Mònica Àlvaro (Més i propera a Bloc i País); Aitana Mas (Iniciativa) i Juan Ponce (VerdsEquo). Pel que es refereix a la composició del grup, 11 dels diputats de Compromís pertanyen o són afins a Més, quatre a Iniciativa i dos al Verds.