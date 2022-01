Cvirus.- Les farmàcies valencianes que decidisquen podran notificar des d'aquesta setmana els positius amb antígens

En roda de premsa, Puig ha assegurat que l'acord base amb els col·legis de farmacèutics està finalitzat i que la Conselleria de Sanitat està en condicions d'implantar-ho, per la qual cosa "serà qüestió d'hores o dies". En qualsevol cas, ha precisat que aquest sistema no serà generalitzat i les farmàcies decidiran "de manera lliure" si seguir-ho o no.

Segons l'acord aconseguit entre Sanitat i els farmacèutics, el test haurà de fer-se de forma presencial i, en el cas de ser positiu, l'establiment ho comunicarà a Conselleria. El registre de dades personals es farà sempre que la persona que se sotmet al test ho desitge.

D'altra banda, Puig ha destacat l'anunci de Pedro Sánchez d'aquest dilluns que el Govern té previst controlar els preus dels test d'antígens i ha confiat que haja mesures en aquesta línia.

REBUTJA AVALUAR LA PANDÈMIA COM UNA MALALTIA ENDÈMICA

Sobre el pla del Govern per a avaluar la COVID com una endemia o gripalització en lloc de pandèmia, ha reconegut que "podria ser" a mitjà termini, però ha insistit que la sisena onada segueix i hi ha "gran estrés" en l'Atenció Primària encara que hi haja menys hospitalitzats.

"No estem en condicions d'eixa evolució cap a un estadi de malaltia endèmic (...) No vull donar ni molt menys la imatge que la pandèmia està superada perquè no ho està", ha recalcat, instant a mantindre la prudència i les mesures de protecció com l'ús obligatori de mascareta.

En general, Puig ha assenyalat que l'objectiu d'inici de 2022 és intensificar "al màxim" la vacunació, atés que a partir d'aquesta setmana s'administra la tercera dosi a majors de 40 anys en alguns departaments sanitaris de la Comunitat. També vol "tornar a insistir en els quals no s'ha vacunat", que actualment suposen prop del 5% de la població valenciana.

Ha augurat així que l'any estarà "encara molt condicionat per la pandèmia" i ha desitjat poder avançar cap a la recuperació econòmica, social i "emocional". "En la mesura que puguem normalitzar la vida podrem aconseguir un major dinamisme", ha confiat, i ha ressaltat les xifres històriques d'ocupació aconseguides a la fi de 2021.