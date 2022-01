Patricia Pardo, indignada por el suicidio de una joven que sufría ciberacoso: "¿Nadie pudo hacer nada antes?"

El acoso a través de las redes sociales se ha convertido en una de las formas más comunes para hacer la vida imposible a las personas. En la mañana de este lunes, El programa de Ana Rosa ha contado la historia de Nieves, una joven de 20 años que se ha visto empujada al suicidio después de que le hicieran la vida imposible.

Los acosadores de Nieves colocaron su fotografía por todo el pueblo de Navas de San Juan, en Jaén, y la convirtieron en el objetivo del resto de vecinos. Suplantando su identidad, también publicaron su número de teléfono en diversas webs de citas, por lo que su teléfono no paraba de sonar y, al otro lado, le hacían proposiciones sexuales que ella no andaba buscando.

"Mamá, estoy cansada de vivir", comentó Nieves a su madre días antes de suicidarse. A raíz de poner la primera denuncia, la joven decidió cambiar su número de teléfono. Sin embargo, los acosadores también suplantaron su cuenta de Instagram y se hicieron pasar por ella para amenazar a otras personas.

"Inculcad a vuestros hijos el respeto, el amor y el buen uso de las redes sociales porque en manos de personas equivocadas son un arma que destroza vidas", leía uno de los familiares de Nieves. Cruz Morcillo, por su parte, ha querido destacar la importancia de denunciar estos casos. "Cada día, ¿cuántas identidades se están suplantando y pueden destruirte?", ha apuntado la periodista que, además, ha señalado que las autoridades no vieron un delito de odio en los mensajes que la joven estaba recibiendo.

"No era solo un ciberacoso. Eran muchas cosas. ¿De verdad que no se pudo investigar y buscar una solución para esta chica antes? Porque eran carteles por todo el pueblo. Era solicitar que el servicio que te repara los ascensores vaya a reparar el ascensor de tu casa en tu nombre cuando tú no habías hecho esa llamada. Llamar a personal y funcionarios del Ayuntamiento solicitando trabajo y ayudas para tu familia", ha denunciado, visiblemente indignada, Patricia Pardo.

Rocío Ramos Paul ha agregado que existe una "necesidad de educar en el respeto y de poner límites" porque "muchos jóvenes, hoy en día, siguen pensando que uno es impune a la hora de hacer este tipo de actuaciones". "Tendremos que tomar medidas para que uno, antes de hacer estas cosas, sepa que detrás hay un castigo importante. Porque, si no, nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones donde la víctima, que intenta poner todo tipo de soluciones sin encontrar que eso se resuelve entra en una indefensión. Entonces, haga lo que haga o cambie lo que cambie no voy a dejar de sufrir", ha dictaminado la psicóloga.

También José María Benito ha apuntado que es necesario que las plataformas comiencen a tomar medidas: "Esa impunidad supone que tú publiques una foto con un pecho fuera de una mujer o que se le vea el pezón a una mujer y te cierren la cuenta. Sin embargo, se puede permitir el lujo de que estén acosando a una chica de 20 años que al final termina quitándose la vida y no pasa absolutamente nada. Eso es lo indignante".

El inspector ha recalcado que es urgente la acción de la Unión Europea, los Gobiernos y las autoridades, que deben legislar para que no se produzcan este tipo de situaciones.