Cvirus.- El 76,37% del personal docent de la Comunitat Valenciana ja ha rebut la dosi de reforç

En concret, a la Comunitat Valenciana hi ha un total de 109.120 docents susceptibles de rebre la dosi de record -aquells que compten amb la doble pauta d'AstraZeneca i que no hagen passat el Covid en les últimes tres setmanes-, i d'ells ja han sigut inoculats 83.338, la qual cosa suposa el 76,37%.

Sanitat aclareix que en aquest percentatge cal tindre en compte que hi ha persones que estan aïllades per contacte amb el virus o que, per algun motiu, no han pogut acudir a la seua cita. No obstant açò, els departaments de salut han citat fins i tot durant el cap de setmana i els dies festius en els punts de vacunació estables amb "l'objectiu que el major nombre de personal docent poguera començar el curs amb la seua dosi de record".

Les persones pendents tindran noves oportunitats de rebre la dosi de record, ja que els departaments continuaran citant les persones que tenen indicada aquest reforç, segons les mateixes fonts.