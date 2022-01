Representants polítics mostren les seues condolences per la mort de la xiqueta ferida en el castell unflable de Mislata

L'alcalde de la localitat, Carlos Fernández Bielsa, ha lamentat en el seu compte de Twitter aquesta "notícia terrible". "Que tristesa més gran! Malgrat els extraordinaris esforços que ha realitzat el personal sanitari la segona xiqueta accidentada en la fira ha mort". "Tot el meu suport als seus pares i familiars. Mislata sempre estarà unida davant del dolor. Seguim de dol", ha agregat.

També el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expressat "tot el seu suport a la família i a Mislata en uns moments molt durs". "Sense paraules", ha piulat, "Descansa en pau".

Els líders de PP i Podem, Carlos Mazón i Pilar Lima, han coincidit a mostrar-se "consternats" pel succés. "Manteníem l'esperança amb la segona xiqueta però hui ja se'ns ha anat. Tot el meu suport i una forta abraçada a la seua família en un moment de tant dolor", ha piulat Mazón. "Quina tristesa més gran! Una abraçada i el meu condol a la seua família. No va haver de passar", ha agregat Llima. Des de Ciutadans, el diputat en el Congrés Juan Ignacio López Bas ha lamentat la "segona víctima mortal d'aquest horrible accident". "Quin dolor per a les famílies", ha agregat.

També des dels comptes de diversos partits han mostrat el seu condol amb la família. És el cas del PSPV: "Traslladem tot el nostre suport a la família, als seus afins i al poble de Mislata davant aquesta tragèdia"; i del PPCV, "una pena que sentim tots malgrat la gran tasca mèdica amb què van intentar que no es perdera l'esperança". "Ens unim al dolor de la seua família i amics", agreguen.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha lamentat "profundament aquesta pèrdua impactant i dolorosa de dos xiquetes". "Vull mostrar tot el suport i afecte a les famílies i al poble de Mislata colpejat per aquesta tragèdia".

SUSPESOS ELS ACTES DE CAMPANYA DE BIELSA

Bielsa, que és actualment candidat a la secretaria general del PSPV de la província de València, ha suspès els actes previstos per a aquesta setmana, que se n'anaven a celebrar al Puig, Xàtiva, Riba-roja, Paiporta, Sueca, Torrent, Villar del Arzobispo, l'Eliana i València.

El comité electoral ha explicat que "no és moment d'actes públics". Per açò, el comité ha demanat "comprensió a la militància davant la decisió de suspendre la presència pública de la campanya en aquests durs moments per a Bielsa i per a la seua ciutat".