AMP.-Ferit un jove de 15 anys després de ser agredit per l'esquena per un amic al centre de València

L'incident va tindre lloc aquest diumenge, sobre les 20.30 hores, en la Plaça de l'Ajuntament de València, després d'una discussió.

Segons ha informat Prefectura, va ser un ciutadà el que va requerir a la Policia en manifestar que hi havia una persona ferida per arma blanca acompanyada d'altres tres o quatre xics. També va comentar que un d'ells estava intentant punxar la roda d'alguns vehicles, així com colpejant el mobiliari urbà.

Una patrulla es va dirigir al lloc indicat i va observar al grup de joves que, en veure als agents, va intentar separar-se. Finalment van ser interceptats i van avisar els servicis sanitaris per a atendre al ferit, que sagnava abundantment.

Els agents es van entrevistar amb diversos testimonis que els van manifestar que els joves s'havien barallat entre ells i un, de 16 anys, havia agredit amb una botella de cristall a un altre després d'una discussió, per la qual cosa va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions.

Els policies van entregar a cada menor als seus progenitors i van donar compte a Fiscalia de Menors de la detenció del jove. El detingut, amb antecedents, ha passat a disposició judicial.

Per la seua banda, l'equip sanitari que es va traslladar fins al lloc va atendre al ferit i, després d'açò, va ser traslladat a l'Hospital Doctor Peset de la ciutat en l'ambulància de Suport Vital Avançat.