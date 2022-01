Labora formarà en competències digitals a dones aturades de l'àmbit rural

Aquest programa es realitzarà a través d'empreses, entitats privades sense ànim de lucre, entitats locals i altres organismes públics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials, que són les que rebran la subvenció per a poder organitzar les accions formatives.

Les entitats tenen 15 dies hàbils per a sol·licitar la subvenció des d'aquest dilluns en labora.gva.es. Per a poder optar a la subvenció, dotada amb més de 19 milions d'euros, les entitats hauran de disposar d'instal·lacions degudament inscrites que els permeta la impartició de les especialitats i estar registrades en el Registre d'Entitats de Formació corresponent per a les especialitats formatives objecte de formació.

Podran accedir a aquests cursos les dones, prioritàriament aturades i residents en municipis despoblats o del món rural, que residisquen en municipis de la Comunitat Valenciana que compten amb menys de 30.000 mil habitants. Per a poder optar a realitzar els cursos de digitalització és imprescindible estar donada d'alta en Labora.

Les accions formatives que es realitzen podran consistir en una sola especialitat de 40 hores o diverses especialitats que sumen en conjunt 40 hores de formació i s'impartiran en modalitat presencial.

Alguns dels cursos que es podran realitzar són: Analista de Big Data i científic de dades; Especialista en Màrqueting Cloud Email Journey Builder Salesforce; Comerç electrònic; Crea les teues aplicacions amb l'App Inventor de Google; Desenvolupament videojocs; Tècniques creatives avançades en fotografia digital; o Fonaments de web 2.0 i xarxes socials.

Amb aquesta iniciativa, Labora pretén impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència i del Pla Nacional de Competències Digitals per a reforçar les competències digitals la ciutadania, reduint el percentatge de la població espanyola que manca de competències digitals bàsiques, subratlla en un comunicat.

Segons l'informe del Pla Nacional de Competències Digitals, actualment, uns 15 milions de persones a Espanya manquen de competències digitals bàsiques i solament el 16,2% dels especialistes TIC són dones2, (aproximadament 500.000), per sota del 16,5% de la mitjana de la UE-28.