La Comunitat Valenciana tanca 2021 amb un total de 219.229 turismes de segona mà venuts, un 9,6% més que en 2020

Per províncies, Alacant va tindre el millor comportament en el conjunt de l'any amb una pujada del 12,6% mesurat en comparació de 2020, fins a aconseguir els 89.279 turisme d'ocasió venuts, i en l'altre extrem, València va limitar la pujada de les vendes al 6,45% fins a les 103.358 unitats. Per la seua banda, la província de Castelló va registrar un creixement del 12,28% fins a sumar els 26.592 vehicles venuts.

No obstant açò, en el mes de desembre es van vendre 20.543 turismes d'ocasió en la regió, la qual cosa suposa una caiguda del 15,7% respecte al mateix mes de 2020, mentre que en el conjunt d'Espanya, les vendes van baixar un 5,4% en comparació de l'últim mes de 2020.

Per províncies, la caiguda més intensa en l'últim mes de l'any es va produir a la de València, on es van desplomar un 23,9% fins a les 9.033 unitats. Li va seguir Castelló amb un descens del 13,9% i 2.507 vehicles usats venuts i Alacant amb una baixada de vendes del 6,26% fins als 9.003 cotxes usats.

MERCAT NACIONAL

En el conjunt d'Espanya es van vendre 1.989.662 turismes de segona mà, un 9% més que en 2020. No obstant açò, es col·loca per sota de les transferències dels anys 2019 i 2018, situant-se en els nivells de 2017. Desembre, amb unes vendes de 203.527 turismes, va registrar un descens del 5,4% en comparació del mateix mes de 2020.

Encara que no s'ha recuperat el mercat, si es compara amb les vendes de 2019, el passat any va tancar superant les expectatives de principi de 2021. Ancove va anunciar una previsió per al conjunt de l'any d'1,9 milions de turismes, 90.000 per sota de les vendes finals.

Per al pròxim any, Ancove torna a ser "prudent" i calcula que les vendes de turismes de segona mà amb prou faenes superaran els 2 milions d'unitats, una mica més d'un 1% respecte al tancament de 2021, apunta en un comunicat.

Respecte a motoritzacions, es van vendre el passat any 1.180.005 turismes dièsel, el 59,3% del total, amb un increment del 7,2% respecte a 2020, per damunt dels gasolina dels quals es van vendre el passat any 723.146 unitats, amb un augment del 6,8% i una quota del 36,3%.

La demanda d'unitats híbrides i elèctriques continua creixent, restant quota tant als dièsel, "encara que lentament, doncs en 2020 van sumar el 60,25% de les vendes i en 2019 el 61,7%- com als gasolina", puntualitzen des d'Ancove.

Així, el passat any es van vendre 35.288 híbrids de gasolina amb un increment del 48% i 11.443 dels híbrids endollables amb gasolina, que amb un augment del 280% són la gran revelació del mercat. Fins i tot es col·loquen per damunt de les vendes dels elèctrics puros, que van sumar en passat any 10.285 cotxes, un 92% més que en 2020.

Encara que totes les comunitats autònomes van registrar l'any passat increments en les vendes de turismes usats respecte a 2020, Madrid es posa clarament al capdavant amb un augment del 19,4% en comparació de 2020, seguit de Balears, amb un 16,4%. Catalunya es queda a la cua, doncs les vendes de cotxes d'ocasió van pujar solament un 3,2%.

"El mercat de turismes d'ocasió retrocedeix a les xifres de 2017, amb cent mil unitats menys que en els anys 2019 i 2018. Tenint en compte l'evolució dels últims mesos que han registrat caigudes, en l'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles no som molt optimistes per a l'any que arranca, doncs considerem que les vendes van a estar planes, amb un lleuger augment de l'1%", ha assenyalat Elías Iglesias, president d'Ancove.