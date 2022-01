'El programa de Ana Rosa' cumple 17 años y el equipo lo celebra con un sabor agridulce: "Es un día especial y extraño"

Tal día como hoy, hace 17 años, El programa de Ana Rosa comenzó a ocupar las mañanas de Telecinco con la información más relevante y con la periodista Ana Rosa Quintana al frente. Este lunes, Patricia Pardo ha querido recordar estos inicios y, como era de esperar, ha resaltado la falta de Ana Rosa en los últimos meses.

"Hoy es un día especial, pero les confieso que muy extraño para todos nosotros porque un día como hoy, hace 17 años, Ana Rosa les daba los buenos días por primera vez", ha comenzado Pardo para, después, destacar el liderazgo del matinal. Sin embargo, la presentadora ha optado por no hablar de cifras: "No les vamos a apabullar con datos comerciales, no estamos aquí para sacar pecho, ni mucho menos, Nos quedamos con los datos humanos porque ustedes nos eligen cada mañana para informarse y para entretenerse".

"Hemos sido su ventana durante una pandemia mundial, varios temporales, incendios, terremotos, un volcán, bodas reales, proclamaciones de Papas, abdicaciones de reyes, elecciones generales y autonómicas y sucesos que han conmocionado a toda España", ha enumerado Patricia Pardo con la mirada fija en la cámara.

Hoy cumplimos 17 años con vosotros: "Feliz cumpleaños a este maravilloso equipo y también a Ana Rosa. Te echamos mucho de menos y te esperamos pronto" 💙 Comienza #AR10E > https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/eVhDTbxpEs — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 10, 2022

La periodista ha alabado, también, la profesionalidad de los reporteros que han pasado por el matinal. Pero, sobre todo, ha ensalzado la figura de Ana Rosa Quintana: "En la facultad los profesores te enseñan las técnicas para ejercer el periodismo, pero aquí hemos aprendido muchísimo más que eso porque, señores, nosotros tenemos la enorme suerte de tener a la mejor maestra: Ana Rosa. Es verdad que hoy no puede estar aquí, pero estamos convencidos de que ella va a volver muy pronto aquí, a su plató".

"De ella hemos aprendido esa máxima que dice que para ejercer el periodismo, para comunicar, ante todo, hay que ser buenos seres humanos porque si se es buena persona se puede intentar comprender a los demás y empatizar con sus intenciones, sus intereses, sus dificultades y sus méritos y también con sus tragedias", ha apuntado la periodista.

Patricia Pardo ha vuelto a señalar que su intención no es quedarse con los datos numéricos y las estadísticas, sino con lo humano: "Desde que empezó este programa, hace 17 años, han nacido más de 50 niños de las personas que trabajamos aquí. Por eso, en nombre de esas nuevas generaciones que han crecido con nosotros, en nombre de ellos, de nuestras familias y en el nombre de Ana Rosa, no hay números suficientes para darles las gracias. Gracias, de corazón, a todos ustedes. Millones de gracias".

Tras la visualización de una pieza en la que el programa ha recordado algunos de los momentos más icónicos del matinal, Patricia Pardo no ha podido evitar emocionarse. "Soy la llorona", ha comentado la periodista. Después, ha sido su compañera, Ana Terradillos, quien ha apuntado que "no está al alcance de cualquiera conseguir un hito como este". Además, la presentadora ha agregado: "Ana Rosa, te echamos mucho de menos y te esperamos pronto".