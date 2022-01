Sánchez anuncia que el Gobierno regulará el precio de los test de antígenos

El Gobierno regulará el precio de los test de antígenos y comprará este mes de enero un total de 344.000 dosis del medicamento antiviral y oral de Pfizer, que reduce la posibilidad de hospitalización "en un 88%". Así lo ha avanzado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha recordado que hace un año ya se aprobó la reducción del IVA en la compra de los test, que han vivido una explosión de demanda en esta sexta ola.

"Lo haremos, sí", ha contestado Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser a la pregunta de si el Gobierno va a hacer algo para tratar de regular el precio de los test de antígenos, cuyas ventas se han disparado estas Navidades a causa del alto número de contagios. Según ha explicado el presidente, esto provocó que hubiera "un pico de demanda" que no fue correspondido con la oferta. No obstante, ha dado este problema por resuelto. "Y ahora nos meteremos con el precio", ha afirmado.

En este sentido, el presidente también ha defendido la negativa del Gobierno a que este tipo de test se vendieran en las farmacias y no en los supermercados y ha recordado que el Ejecutivo ya incluyó la rebaja del IVA de los test en el paquete de medidas fiscales que aprobaron hace un año y que provocó que las mascarillas tuvieran un IVA superreducido del 4%.

El presidente también ha anunciado en la entrevista la compra, para este mes de enero, de 344.000 antivirales orales de Pfizer contra la Covid, que reduce "en un 88% la posibilidad de hospitalización" de los infectados. La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) autorizó la primera pastilla contra el coronavirus, la de Molnupiravir, el pasado mes de noviembre, cuando Pfizer, que ha monopolizado el mercado de las vacunas, anunció que ya trabajaba en su píldora.

Asimismo, Sánchez ha insistido en su rechazo de convertir la vacunación en obligatoria, una medida que ya se está tomando en algunos países europeos, como es el caso de Italia. Según sus palabras, es "un error elevar a categoría lo que son anécdotas", en referencia a las personas que han decidido no vacunarse. El presidente ha recordado que más del 90% de la población española tiene ya la pauta completa de vacunación y más del 80% de los mayores de 60 años ya cuenta con la dosis de refuerzo. Estos datos, según Sánchez, avalan su política "de pedagogía y no obligatoriedad" de medidas "que han encontrado una respuesta positiva" entre la población. "Es importante recordar a los no vacunados que tienen el derecho y el deber de protegerse, pero el comportamiento cívico de nuestros conciudadanos ha sido ejemplar", ha insistido.