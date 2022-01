Nuria Roca y Juan del Val revelan cómo se llaman cariñosamente en la intimidad: "Somos así de desequilibrados"

Este domingo, en La Roca, el programa que presenta Nuria Roca en laSexta, hablaron de los beneficios que tiene en la pareja hablarse entre sí como si fuesen unos bebés.

Entre los tertulianos se encontraban Juan del Val, marido de la comunicadora valenciana, que, como los demás, confesó cómo llama a su pareja cariñosamete en su intimidad.

Así, el escritor confesó que es una persona que "tiene dignidad" y contó que a su mujer la llama por su nombre. "A veces la llamo Nuria Roca, como tiene que ser", ha añadido.

En cambio, Nuria Roca reconoció, para sorpresa de los tertulianos, que llama a su pareja "churri". "Somos así de desequilibrados", bromeó la también colaboradora de El Hormiguero.

Han sido jornadas duras para Roca y Del Val, tras un viaje a Turquía en Navidad en plena sexta ola de la pandemia que les trajo un aluvión de críticas que ellos mismos se encargaron de matizar a través de las redes sociales.

La pareja recibió duras palabras por parte de aquellos que acusaban a Nuria y Juan de realizar un alarde de incoherencia e incluso, señalaban, de falta de respeto por la audiencia. Hacían referencia a sus palabras en El Hormiguero, donde pidieron que se limitasen los desplazamientos esta Navidad a causa de aumento de contagios.

Tras aterrizar en Madrid, los reporteros abordaron a la presentadora, que hizo frente a sus preguntas sobre los haters, a los que ellos llamaron "policías de balcón". Eso sí, evitando entrar al trapo.

"El viaje ha ido muy bien. Nos lo hemos pasado fenomenal en Turquía", contó Nuria sobre los días de vacaciones junto a su marido y sus tres hijos.

Sobre la polémica por su viaje, se limitó a decir: "No voy a entrar en eso. Una cosa genera un titular y luego otro. No os preocupéis, está todo en orden. Ya está contestado todo y no tengo ningún problema