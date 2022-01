Precampaña en Castilla y León en clave nacional: Sánchez, Casado y Arrimadas arropan a sus líderes a un mes del 13-F

Aún queda más de un mes para las elecciones autonómicas en Castilla y León y los principales partidos han aprovechado este fin de semana para calentar el ambiente preelectoral y para ello, han contado con la presencia (real o virtual) de los principales líderes nacionales.

Pedro Sánchez pide al PP que abandone la oposición destructiva

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado al Partido Popular que "por una vez" abandone la oposición "destructiva" y "vote sí" a la reforma laboral, y ha reivindicado la "estabilidad" que aporta su Gobierno en el "difícil" momento de la pandemia con "legislaturas de cuatro años".

Así lo ha expresado Sánchez en el acto de presentación en Palencia de Luis Tudanca como candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del próximo 13 de febrero.

Sánchez ha destacado todos los "cumplimientos" de su Ejecutivo y ha apuntado especialmente a la reforma laboral, que ha subrayado como un "buen acuerdo para España, los trabajadores y empresarios", por lo que ha pedido a la oposición que "piense en su país".

"Invito a una reflexión a la oposición: imponer una reforma laboral en contra de agentes sociales fue un error y oponerse a una reforma acordada con los agentes sociales es un doble error", ha advertido.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha apostado por abrir el próximo 13 de febrero una etapa de "estabilidad y ejemplaridad" en Castilla y León de la mano de un Ejecutivo de la Junta "renovado", pero "con experiencia", que encabece Luis Tudanca, de quien ha alabado su mensaje de "cambio y esperanza" frente a la actual polarización de la política.

El presidente ha reivindicado la "importancia" de las elecciones autonómicas, pues son los gobiernos regionales quienes ostentan las competencias en sanidad, educación, residencias de mayores, bienestar social, políticas de viviendas, incendios forestales o reto demográfico, como ha recordado Sánchez.

"Es muy importante abrir una etapa de estabilidad y ejemplaridad en Castilla y León. Con un gobierno renovado que combine renovación con experiencia, comprometido con su tierra y con ambición por hacer de su tierra una tierra mejor", ha insistido Pedro Sánchez, por lo que resulta "determinante" abrir el próximo 13 de febrero "una etapa de cambio y esperanza" en Castilla y León.

Por ello, ha animado a los socialistas castellanoleoneses a hacer un ejercicio de "pedagogía" para trasladar a todos los vecinos la importancia de estos comicios y ha afirmado que desde este domingo en Palencia el PSOE va "a empezar ese cambio que necesita Castilla y León".

Pedro Sánchez ha reivindicado el mensaje de Luis Tudanca y su propuesta de "conjunción", de "suma de identidades y de voluntades" que "trasciende divisiones y apela a la unidad", una idea "fundamental" en "este tiempo de transformaciones" y cuando en el conjunto de la política nacional "se polarizan las posiciones".

Asimismo, ha ensalzado el compromiso de Luis Tudanca por "anteponer los intereses de Castilla y León" y hacer "una oposición útil". "No coincidiremos en todo, pero ambos coincidimos en lo fundamental, en que Castilla y León y España caminen por la senda del bienestar social, el progreso y la dignidad social", ha subrayado Sánchez.

Por eso, el secretario general del PSOE ha expresado su confianza en que el próximo 13 febrero las urnas registrarán "de forma masiva" el voto de la ciudadanía a su partido para que Luis Tudanca sea presidente de la Junta, al igual que pasó, ha recordado Sánchez, "hace tres años", pero "con más contundencia".

"Vamos a hacer todo lo posible desde el Gobierno por acompañar a esta tierra", ha añadido el presidente, quien ha recordado el aumento de las inversiones en Castilla y León en un 16% en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, hasta los 416 euros por habitante, "muy por encima de la media".

En este sentido, ha asegurado que cuando concluya la legislatura en 2023, fecha que ha recalcado ante el aplauso de los asistentes, su Ejecutivo habrá destinado a Castilla y León "un 26% más de recursos que el de Mariano Rajoy en cuatro años".

Arrimadas: "El Gobierno está en quiebra moral"

Arropando al candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha estado en Valladolid la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, que ha asegurado este domingo que el Gobierno está en "quiebra moral" tras permanecer "impasible" ante las "marchas de la infamia" en apoyo a los asesinos de ETA.

En un acto de precampaña en Valladolid, en el que la dirigente de Cs ha apoyado al candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 13 de febrero, Francisco Igea, Arrimadas ha argumentado que esta "quiebra moral" del Ejecutivo se debe a que "no han hecho nada" para evitar estas marchas "infames".

"No hay moralidad en el Gobierno si permanece impasible ante estas marchas", en las que además, ha continuado, han participado sus "socios" de un Ejecutivo de "ofendiditos" que luego se "enfadan por un tuit".

Sobre la polémica de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón en relación a la industria cárnica, Arrimadas ha criticado que sea "muy sectario o tenga muy pocas luces" para decir eso en un medio extranjero y que luego a otros les guste mucho el "colchón de la Moncloa" para no cesarlo.

Arrimadas ha asegurado que al candidato del PP y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se le va a hacer "muy larga" la campaña hablando sólo de 'Sanchismo" y le ha advertido de que ni "Madrid es Castilla y León", ni él es "Ayuso", por lo que ha llamado a que las urnas "castiguen la mentira" de los 'populares' y premien la "verdad" de su formación.

Así lo ha señalado durante la presentación de las listas con las que la formación concurre a los comicios en la Comunidad en un acto que ha contado, entre otros, con el candidato a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, la coordinadora de la formación en Castilla y León Gemma Villarroel, y el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal.

Arrimadas ha comenzado su intervención cargando contra el PP de Mañueco y Casado, a los que ha acusado de "utilizar" Castilla y León como "peón" para llegar a Moncloa y solucionar "problemas internos".

"Castilla y León es el corazón de España y siempre PP y PSOE han cedido por cuatro, cinco o seis votos a nacionalistas para mantenerse en el poder, lo que ha supuesto un deprecio del bipartidismo a tierras maravillosas como esta", ha continuado para recordar que el adelanto electoral no se ha hecho porque fuera "bueno" para la Comunidad sino para "tapar" la victoria de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Frente a estos partidos, que defienden una cosa en Castilla y León y otra muy distinta en Cataluña, Baleares o Granada, está el discurso de Ciudadanos que, a juicio de Arrimadas, es el partido de la "igualdad" y defiende lo mismo en Valladolid, País Vasco o Cataluña.

La líder de la formación liberal ha asegurado que Mañueco tenía "miedo" a que sus socios de Gobierno le exigieran políticas "transparentes", "liberales" y afirma que ha utilizado esta tierra como un "cortijo".

"Pero se abrió un paréntesis que ha durado dos años y medio con políticas sensatas, de buena gestión, de decir a la cara la verdad y aplicar las reformas que necesita esta tierra. Ha sido un paréntesis de libertad que ha garantizado Ciudadanos y que con vuestro voto puede continuar", ha añadido.

En este punto, Arrimadas considera que con la acción de Gobierno de Cs en Castilla y León se ha puesto una "piedra" para tener esa "alternativa de verdad". "Tenéis talento, ganas y fuerza para devolver a esta tierra fundamental para España donde merece", ha añadido para recordar que aún lo siguen haciendo en 90 alcaldías, en Ayuntamientos y Diputaciones donde la formación tiene a más de 650 concejales. Una semilla que "creció en Cataluña" y se extendió "a toda España" como partido de centro con las "manos limpias" capaz de dar la "oportunidad" que los territorios "merecen".

Por eso, Cs defiende el acuerdo de Gobierno que "negoció e implantó" en Castilla y León con el PP. "Somos el único partido que va a salir a reivindicar la acción de Gobierno, porque Tudanca lo quiso reventar con una moción de censura a la que votamos que no y que luego ha reventado Mañueco por la llamadita de Casado en plena sexta ola", ha continuado.

Después de lamentar que desde que se disolvieran las Cortes, porque el PP veía lo que se le venía "encima" si Ciudadanos seguía en la Junta, Arrimadas ha evidenciado que ya no se publican los contratos en el portal de transparencia.

Por eso, ha utilizado como aval para pedir el voto de los castellanoleoneses la buenga gestión del partido en la Junta, con la mejor consejera de Sanidad del "país", Verónica Casado, a la que Mañueco echó, ha asegurado, "sin poder mirarla a la cara". También los datos de desempleo, con una disminución del 3,6% mejor que la media nacional, de la supresión de clientelismos o de los datos de turismo rural.

"Ha sido un buen Gobierno, exigente, ambicioso y realista con el acuerdo de Gobierno que se pactó y esa es la labor que tenemos que continuar porque sin Ciudadanos vamos a volver al conformismo de estos últimos 35 años con un PP que no sabe reformar, no sabe dar transparencia porque no quieren, que no quiere ciudadano libres porque no cree en ello", ha matizado.

De ahí que haya pedido el voto para la "única" candidatura que se parece a la gente de Castilla y León, de gente que "trabaja" y no "vive de la política", que no miente para justificarse ante su "jefe", que quiere lo mejor para los ciudadanos y su país. Por eso ha apelado a que las urnas castiguen "la mentira" y premien la "verdad", la "buena gestión".

Con un candidato, ha concluido, "de consenso, valiente y que encabeza la lista de la unidad". "Habéis dado una lección de generosidad, unidad y pensar en Castilla y León y sin caer en intereses personales. Es lista de la verdad, dignidad y unión", ha concluido.

Pablo Casado arremete contra Garzón

El sábado, Pablo Casado, en cuarentena por dar positivo por coronavirus, arropó por vía telemática al presidente castellanoleonés y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

Ambos focalizaron en el líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus críticas durante el primer acto de precampaña, en Salamanca.

Casado exigió a Pedro Sánchez la destitución del ministro de Consumo, Alberto Garzón (Unidas Podemos), por las declaraciones vertidas en el rotativo británico The Guardian contra la ganadería extensiva española.

El líder del PP rompió una lanza por el sector ganadero al recordar "a los urbanitas que piensan que las salchichas se imprimen en 3D" que la ganadería en España supone 15.000 millones de euros en producción, 9.000 millones en exportaciones y que da trabajo indirectamente a dos millones de personas.

Son "exportaciones que se ponen en juego" cuando en la prensa internacional se afirma que "se exporta carne de mala calidad", insistió en sus críticas hacia el ministro de Consumo.