Alejandra Rubio, sobre la reconciliación de Terelu y Carmen Borrego: "Las cosas no se hacen así"

Carmen Borrego y Terelu Campos enterraban el hacha de guerra este jueves después de reencontrarse el día de Nochevieja y Reyes y que todo volviera a la normalidad.

Ambas se han mostrado muy felices de lo que ha sucedido y que hayan podido dejar a un lado sus diferencias para verse en estas fechas tan señaladas junto a María Teresa Campos.

Alejandra Rubio también estuvo en ese día de Reyes que las tres siempre recordarán e, incluso, posó en la divertida fotografía que las hermanas compartieron en redes sociales para zanjar la polémica.

Sin embargo, no se había pronunciado al respecto hasta el momento. Ha sido este domingo en Viva la vida cuando ha querido explicar los motivos por los que ella no publicó la foto. "No la colgué porque pienso que las cosas no se hacen así", declaró.

"Hay que hablar. Yo estoy genial con Carmen, pero hay que hablar muchas cosas todavía. No hemos aclarado nada. Es la realidad, estamos bien pero no hemos hablado nada", ha expresado.

La colaboradora confía en que pronto se sienten a hablar, aunque cree que primero deben hacerlo las hermanas y después sea ella quien se una a la conversación para aclarar las cosas definitivamente.