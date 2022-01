Homo Ludens, videojuegos para entender el presente

Los videojuegos están a la orden del día. Fornite, Among Us, Call Of Duty... pero, ¿qué sabemos de ellos? En la exposición de CaixaForum Barcelona, Homo Ludens, se propone una mirada antropológica a los videojuegos para entenderlos en el presente.

Comisariada por Lucca Carrubba, a través de 58 piezas de 36 creadores, entre las que hay videojuegos, fotografías, vídeos e instalaciones, se explica la existencia de un mundo actual donde la vida y el juego están cada vez más relacionados.

En la exposición el espectador es el protagonista de una experiencia gamer mientras analiza los videojuegos como industria, medio cultural y como propuesta creativa.

(Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8/ 6 euros/Hasta el 18 de abril / www.caixaforum.org)