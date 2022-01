Arrimadas: a Sánchez le debe "gustar mucho el colchón de Moncloa" para no cesar "inmediatamente" a Garzón

Inés Arrimadas, ha asegurado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le gusta mucho "el colchón de Moncloa" por no haber cesado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de sus declaraciones sobre la carne en el rotativo británico The Guardian.

"No podemos tener un Gobierno con un ministro que se va al extranjero a decir que España exporta carne de mala calidad", ha afirmado este sábado la presidenta de Ciudadanos.

"O eres muy sectario o tienes muy pocas luces", ha espetado la dirigente liberal en un acto de precampaña en Valladolid.

Arrimadas ha asegurado que a Sánchez le debe "gustar mucho el colchón de Moncloa" para no cesar "inmediatamente" a Garzón.

"Y que no ponga como excusa las macrogranjas y la contaminación. Me he leído exactamente lo que ha dicho y dice eso, que España exporta carne de mala calidad. Y lo dice en un medio extranjero. Insicto o muy sectario o muy pocas luces, o las dos cosas", ha resumido.