Una usuaria de TikTok es atacada al ser confundida con Gloria Camila

Una usuaria de TikTok ha recibido numerosos comentarios negativos e insultos que no iban dirigidos hacia ella, sino a Gloria Camila, ya que tienen un gran parecido.

"Da gracias a tu hermana o si no ahora estarías en Colombia cogiendo aguacates", "esta es la que decía que ella era actriz y no quería saber nada del mundo rosa y ahora vive de hablar de su hermana en televisión", "tu cara de envidia a Rocío Carrasco no te la quita nadie", son algunos de los mensajes que ha recibido.

Sin embargo, no todos iban a ser malos. También los fans de la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado le han confundido y han querido apoyarla: "eres maravillosa Gloria, ole tú mi niña".

Con casi 2.000 seguidores, esta joven ha querido darle la vuelta a la situación y reírse de esta confusión que sufre de manera diaria, contestando a los comentarios con bromas.

"Parte 292030101: seguimos esperando a que se den cuenta de que NO SOY Gloria Camila", escribía en un vídeo que parodiaba un momento televisivo de Belén Esteban.

Estos vídeos han conseguido hacerse viral, tanto en TikTok como en otras redes sociales, generando centenares de comentarios de apoyo a la joven y riéndose de lo ocurrido.