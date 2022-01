Frank Cuesta carga duramente contra Djokovic: "Este gilipollas no es superior al resto"

El caso de Novak Djokovic ha acaparado parte del debate sanitario y político internacional en los últimos días. El tenista permanece aislado en un hotel de Melbourne a la espera de que un tribunal decida este lunes si puede quedarse en el país para jugar el Open de Australia a pesar de no estar vacunado contra el coronavirus. Mientras tanto, han sido muchas las voces críticas contra el deportista serbio, como la de Frank Cuesta.

El famoso presentador y herpetólogo ha publicado un vídeo en su canal de Youtube donde ha cargado duramente contra la actitud del tenista por no querer vacunarse y aun así viajar a Australia, que exige a los viajeros tener la pauta completa de la vacuna.

"Se ha comportado como un niñato, su familia se ha comportado como auténticos cafres, se están haciendo las víctimas diciendo que Djokovic es una persona diferente al resto del mundo", ha valorado.

En este sentido, Cuesta se ha preguntado: "¿Qué hace Djokovic? Le pega pelotazos a una pelota en una pista de tenis. Y aparte de eso, ¿qué hace? Pues ya está. ¿Por qué es diferente que el resto? ¿Por qué va a tener excepciones?", ha dicho.

"¿Por qué yo no puedo viajar a Australia si no tengo el pasaporte Covid y él sí? ¿Por qué yo no puedo viajar a Australia si no paso los 15 días de cuarentena y él sí?", ha añadido el presentador.

En su opinión, "estamos en un momento en que muchas cosas han cambiado". Cuesta ha reconocido que él no tiene puesta la vacuna contra el coronavirus a pesar de que el resto de su familia sí, y ha explicado el porqué. "Yo no tengo la vacuna puesta porque me querían poner la china y dije que ni de coña porque había muchísimos efectos secundarios, y aparte esa vacuna no te vale para entrar en Europa, no vale para el pasaporte Covid para viajar. Entonces yo no me la puse", ha indicado.

El comunicador ha dejado claro que él no es antivacunas, sino que está "esperando a que me puedan poner la vacuna normal".

En el caso de Djokovic, prosigue Cuesta, "se está demostrando que el mundo tiene que regirse para todos. En esta ocasión, este gilipollas se cree superior al resto, pero este tío no es superior a mí en absolutamente nada más que jugando a tenis. Ni a ti ni a nadie. Ninguno de los que estáis viendo este vídeo es inferior a Djokovic, ¿de acuerdo?", ha recalcado.

El herpetólogo ha reconocido además que a él le gustaría viajar para poder ver a su hijo Zape en España, "pero me he jodido porque no tenía el pasaporte Covid para volver a entrar en Tailandia. He aceptado las reglas porque vivo en un mundo en el que se hacen reglas para la mayoría".

A pesar de que haya gente antivacunas, ha continuado, "la mayoría ha elegido ponérsela, eso se llama democracia, y si la mayoría ha elegido vacunas, y que haya pasaporte Covid y que haya un control, tenemos que aceptarlo, nos guste o no", ha zanjado.