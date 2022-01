José Luis Martínez-Almeida reconoce que Madrid no estaba preparada para Filomena: "Hemos aprendido la lección"

La llegada de la borrasca Filomena paralizó Madrid y otras ciudades españolas, abriendo un gran debate de si verdaderamente las autoridades estaban preparadas para algo así pese a haber sido avisados con antelación.

José Luis Martínez-Almeida ha abordado este tema en una entrevista realizada por Matías Prats en los informativos de Antena 3, asegurando que todavía existen "secuelas importantes" de lo ocurrido y que cree que es "francamente complicado" que vuelva a suceder algo igual.

"Todavía tenemos secuelas importantes en el arbolado ya que 800.000 árboles se vieron dañados o afectados, de los cuales aproximadamente 90.000 los hemos tenido que talar, al mismo tiempo que en el resto se hicieron podas. En segundo lugar, es obvio que hay infraestructuras, como el asfalto de la ciudad, que también se vieron muy seriamente afectadas como consecuencia de Filomena", señala.

Borrasca Filomena. Borrasca Filomena (ATLAS).

El alcalde de Madrid entona el mea culpa en algunos aspectos de la gestión de la borrasca como los "efectivos, el número de personal que podemos destinar a tareas en caso de que se produzca una nevada desde el punto de vista también de maquinaria, desde un mapa que hemos realizado de la ciudad con los lugares más sensibles

"Uno de los errores que cometimos fue que no supimos transmitir adecuadamente la información para que generara la convicción en los ciudadanos de la necesidad de que no salieran de casa en esos días si no era absolutamente imprescindible. Ahí también tenemos que hacer autocrítica y, para el caso de que se produzca una nueva nevada, dar esa información con la convicción necesaria para que los ciudadanos entiendan que efectivamente era imprescindible quedarse en casa", asume.

El Gobierno ha valorado los daños producidos durante esos días de principios de enero en la Comunidad de Madrid y los estima en "un millón y medio de euros", algo que Almeida considera que "es una cantidad que se queda muy corta" y confirma que "van a seguir peleando". "Nosotros calculábamos que Madrid iba a recibir, y así se nos comunicó por parte del Gobierno en su momento, una cantidad cercana a los 65 millones de euros", apunta