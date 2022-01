Xeinn, de hacer 'covers' en YouTube a Eurovisión adaptando al español un sonido "muy internacional"

Así lo explica este cantante madrileño de 23 años en una entrevista con Europa Press, en la que cuenta que su canción le sorprendió "de inmediato" ya que tiene un estilo "internacional que sacan grandes artistas" y se muestra orgulloso por "ser uno de los primeros que en hacerlo en español".

De hecho, considera que este estilo puede encajar "al 100%" con el público español, ya que artistas que sacan canciones de este tipo como Dua Lipa o The Weeknd "tienen un tirón tremendo". "Si a la gente además le entra por la letra, el éxito está asegurado", afirma.

No obstante, el primer "Eco" estaba en inglés, debido a que parte de sus compositores -entre ellos el autor de "Euphoria" o "Quédate conmigo", Thomas G:sson- no son españoles. La primera demo estaba en inglés, pero luego se pasó a español, algo que el equipo de Xeinn tuvo claro desde el principio, pese a que el artista habitualmente canta en inglés.

El responsable de que "Eco" llegara a Xeinn fue el cantante y ex miembro de Auryn Carlos Marco, que llamó al artista una vez recibió la canción y RTVE se puso en contacto con él para el Benidorm Fest. "Nos conocemos de hace tiempo y le flipaba mi potencial", explica.

"ANIMACIÓN" EN EL ESCENARIO

De cara a la puesta en escena en Benidorm, Xeinn está trabajando con RTVE en una actuación en la que habrá "algo de coreografía" porque la canción "lo pide". Otro de los puntos que destaca es que le van a dar "una vida tremenda al escenario", en cuyas pantallas habrá "animación" y luces de neón. "Hay un equipo detrás bastante grande trabajando y animando el escenario, de cara al uso de pantallas, para darle juego".

Preguntado por los colores que se verán en el escenario alicantino, adelante: "Blanco y negro. Naranjas, rojos y amarillos y azul y verde". "Podrían ir en ese orden" en la puesta en escena.

El cantante explica que está yendo al gimnasio también para "coger fondo" de cara a la actuación y que se está preparando psicológicamente para "intentar relajar los nervios". Parte de este trabajo incluye "cantar en sitios donde no debería cantar", para "ponerse nervioso adrede" y luego controlar los nervios.

"Nunca antes había cantado a mis amigos y mi familia. El otro día en la comida de Reyes me puse a cantar la canción y abrimos la ventana para que me escuchara todo el patio", cuenta, al tiempo que también alerta de que va a ir "cantando por la calle solo a lo loco". "No te extrañe que me pillen cantando y me graben", bromea.

Según explica, el objetivo de este ejercicio es afrontar situaciones que le puedan "incomodar" para estar "familiarizado" en el escenario de Benidorm. Y es que, aunque ya ha actuado tanto en conciertos como en televisión, "nunca está de más saber cómo responder ante una situación inesperada".

DE CIENCIAS POLÍTICAS A TURÍN

Además de cantante, Xeinn es graduado en Ciencias Políticas. Según narra, de pequeño cantaba en el coro del colegio, pero durante unos años dejó la música y le picó el gusanillo de la política. Todo hasta 2015, cuando volvió a interesarse por el mundo del cante, a partir de la musica de Justin Bieber, The Weeknd o Post Malone.

Cuando llegó ese "reencuentro musical", Xeinn ya estaba pensando en la política y "queriendo dirigirse" hacia ella. No obstante, remarca que su "verdadera pasión" es la música, aunque siempre quiso estudiar Ciencias Políticas. Su familia, además, le dio "mucha caña" al respecto. "Cualquier persona debería acabar sus estudios antes de tirarse a la piscina" de la música, opina. "Hay que estudiar, sacarte lo que te tengas que sacar y luego ya tendrás tiempo".

A sus 23 años le llega la oportunidad del Benidorm Fest, mediante el cual podría devenir el representante español en Eurovisión. Afronta este reto en el que "críticas siempre va a haber" con el "bagaje" de haberse enfrentado a los comentarios negativos que ha tenido en sus vídeos de YouTube. No obstante, remarca: "Me puede molestar cinco minutos, pero tiendo siempre a ser positivo".

De cara a Turín, subraya que le gusta ir "paso a paso" pero "inevitablemente te ves". "Primero me quiero imaginar pasito a pasito en el Benidorm Fest", donde se ve "haciéndolo lo mejor posible" y con "plena confianza" en su tema.