Bárbara Rey frena el 'Deluxe' para atacar a Miguel Frigenti: "Estoy cansada de que llamen maltratadora a mi hija"

Telecinco emitió este sábado 8 de enero una nueva entrega del Deluxe. Este contó con un polígrafo a Luis Rollán en el que se trataron diversos temas con Miguel Frigenti como colaborador. Ambos coincidieron en Secret Story y recordaron el momento en el que Sofía Cristo fue expulsada disciplinariamente por agredir a Miguel Frigenti.

Rollán aseveró que ese había sido su momento más duro en el concurso y reconoció que le había dolido que varias personas cuestionaran su apoyo a Cristo durante la desagradable escena, en especial se refirió a la DJ y a su madre, Bárbara Rey.

Por su parte, Frigenti afeó que, tras haberla perdonado por lo ocurrido, Cristo le había atacado en incontables ocasiones en varios platós de Mediaset y por detrás. Poco tardó en intervenir Rey por teléfono, claramente molesta. La artista comenzó criticando que se pregunte a su hija por la vida sentimental de su madre y justificó así la inquina de la joven.

"Mi hija está muy cuerda y está ayudando a mucha gente, no consume absolutamente nada, como habéis querido dar a entender, además de decir que es agresiva o violenta. Lo que está es cansada de que le estén preguntando por temas de su madre. Tenéis que dejarla en paz", comenzó la intervención.

Lejos de quedarse ahí, la actriz acusó al Deluxe y a Mediaset de blanquear la imagen de Miguel Frigenti y recordó el desagradable incidente que implicaba a Lorena Edo, exconcursante de Gran Hermano: Frigenti y su madre hicieron toda clase de comentarios gordófobos y misóginos sobre ella y, pese a que se disculparon, la afectada volvió a recordar el acoso que sufrió cuando el comunicador entró en Secret Story.

"Que trabaje con vosotros no significa que sea un santo, callasteis el tema de Lorena e hicisteis como si nunca hubiera existido. Se ha permitido decir que mi hija le dio con una botella en la cabeza. Hace falta tener valor, pero gracias a Dios está ahí el vídeo y el día de mañana se verá", insistió.

"Mi hija no tiene que avergonzarse nunca en la vida de haber insultado ni de acomplejar a nadie. Es un ser extraordinario y todas las personas que la conocen saben cómo es, coómo se entrega, cómo ayuda y cómo es de generosa. Por sacar la cara por los demás que no dan la cara por ella se enfrentó a este señor, Frigenti, y le dijo una serie de cosas porque perdió los nervios como los puede perder cualquiera", justificó Rey, que llamó "rubito" al periodista.

Ante las acusaciones, este optó por ser bastante escueto, y dejó claro que no le importaban las críticas de Bárbara Rey, pues para él ella no era "ejemplo de nada en la vida". También apuntó que se lavaba la cara cada día y que no necesitaba que los programas en los que trabaja lo hicieran por él: "Lo que comento de tu hija fue de la experiencia que he tenido con ella. He juzgado con hecho puntual, no juzgo su calidad humana, sino en un concurso y plató de televisión", concluyó.