Ángel Martín, sobre el mito de que las drogas potencian la creatividad: "Algunos buscamos una justificación"

La Sexta emitió una nueva entrega de La Sexta Noche este sábado 8 de enero. El programa contó con una entrevista a Ángel Martín, el gran ausente en el reencuentro de SLQH. El escritor reflexionó sobre el proceso de escribir un libro o de componer una canción y, en especial, de la "mentira" que cree que se repite acerca del uso de las drogas en el mismo: que potencian el proceso creativo.

En esa línea, defendió que a su juicio es mentira y que algunas personas que se dedican a la industria del entretenimiento y de la cultura lo dicen como excusa para consumir drogas, aunque matizó que en ocasiones dichas sustancias podrían facilitar "entrar en rincones que de no estar drogado no entrarías, lugares que de otra manera no habrías llegado", apuntó.

El guionista también dijo lo que pensaba sobre el consumo de la marihuana en algunos casos como remedio médico, y aseguró que, aunque el consumo de drogas acelera cualquier proceso negativo, considera indiscutible el hecho de que hay médicos que recomiendan la marihuana para ciertas dolencias.

Así, llegó a la conclusión de que lo ideal en este tipo de situaciones era la precaución, y alertó sobre la salud mental, algo de lo que habla en su nueva novela: "El abuso es lo puto peor que puedes hacer, pero es importante que la gente entienda y sepa que, incluso sin consumir droga, puede sufrir un brote psicótico".

Con respecto a la posible legalización de la marihuana, el también cómico dijo que se debería estudiar e investigar esa cuestión, al igual que la salud mental: "Que no hay herramientas suficientes lo sabemos todos. Cuando alguien estira un debate cinco años, claramente alguien no quiere ponerlas", concluyó.