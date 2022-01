Julián Ezquerra afea la gestión de las bajas laborales por COVID-19: "Remata la atención primaria, el autodiagnóstico no vale"

Este sábado 8 de enero, La Sexta noche repasó la última hora de la actualidad. Como es habitual, hizo especial hincapié en las novedades respecto a la COVID-19 y en la sexta ola. El cirujano del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y sindicalista médico Julián Ezquerra, como colaborador, habló sobre las bajas laborales por la COVID-19.

"La situación ha ido a peor de una forma muy evidente. Al estado previo que vivía la atención primaria de caos y desbordamiento se ha añadido otro sinsentido más que la política no ha querido resolver. En este momento, el colapso sanitario se debe también a quienes necesitan una baja, porque no vale el autodiagnóstico, no vale que el trabajador diga que se tiene que aislar porque ha dado positivo, necesitan un médico que lo ratifique", explicó con indignación.

Después, se refirió a uno de los aspectos que a su juicio se estaban haciendo mal. Y es que, el decreto que establece cómo se hace la baja obliga al médico a ver al paciente para valorar si se encuentra capacitado para hacer su trabajo, cuando, según recogió, la mayoría de ellos lo están, pues muchos de las bajas son aislamientos preventivos por causas epidemiológicas en lugar de sintomáticas.

En esa línea, el experto criticó que no se habilitara una manera distinta de gestionar dichas bajas. Y es que, el método actual dinamita la ya de por sí damnificada atención primaria, una de las mayores víctimas de la pandemia, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.

Y es que, la situación lleva a que se anulen agendas de pacientes para dedicar los huecos para hacer los partes de baja. Apuntó además que estos suelen ser "fraudulentos" al hacerse "sin la presencia del paciente, sin la valoración correspondiente y sin el reconocimiento al que obliga la ley".

Casos de COVID-19 persistente

Pero esa no es la única preocupación del médico, que señaló al futuro y advirtió sobre lo que podría estar al venir con los casos de COVID-19 persistente con la variante Omicron. Ezquerra se preguntó cómo se haría frente a este problema y vaticinó que hay muchos más casos de COVID-19 persistente de los que se cree.

"Uno de los miedos que tenemos es qué va a pasar con esos cientos de miles de nuevas infecciones, si van a provocar COVID-19 persistente es otro problema para el sistema sanitario porque vamos a tener que hacer frente a un montón de consultas de mucha gente que va a tener muchísimas necesidades de distintos tipos de especialistas", concluyó.