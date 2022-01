Un dron salva la vida de un hombre al lanzarle desde el aire un desfibrilador

Un hombre sueco de 71 años que sufrió un ataque cardíaco mientras quitaba nieve en el camino de entrada a su casa fue salvado por un héroe inesperado: un dron, que le hizo llegar un desfibrilador.

Tal y como recoge el Daily Mail, el hombre, llamado Sven, se derrumbó frente a su casa en la ciudad occidental de Trollhättan, a principios de diciembre. Momentos después de recibir la llamada de la esposa de Sven, los servicios de emergencia enviaron el vehículo aéreo no tripulado que llevaba un DEA o desfibrilador externo automático, que llegó en menos de cuatro minutos.

El sistema, llamado Emergency Medical Aerial Delivery (EMADE), ha sido desarrollado por la empresa Everdrones para ayudar a los pacientes a los 10 minutos de sufrir un paro cardíaco.

"Todo, desde la primera llamada al 112 hasta que el dron recibió la señal para comenzar, llevó entre 15 y 30 segundos y luego todo el proceso duró alrededor de tres minutos y medio", dijo el anciano.

Un DEA es un dispositivo médico computarizado que puede detectar el ritmo cardíaco de una persona y administrar una descarga al corazón según sea necesario. Y debe usarse entre cuatro y seis minutos después de que la persona sufra un paro cardíaco para evitar la muerte.

Cuando Sven se derrumbó el 9 de diciembre, un doctor llamado Mustafa Ali pasbaa por allí, se detuvo y comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar. Y estaba allí para usar el DEA cuando llegó.

"Iba de camino al trabajo en el hospital local cuando miré por la ventanilla del coche y vi a un hombre tumbado en el camino de entrada", dijo Ali. "'Inmediatamente comprendí que algo andaba mal y me apresuré a ayudar. El hombre no tenía pulso, así que comencé a hacer RCP (reanimación cardiopulmonar) mientras le pedía a otro testigo que llamara al 112", dijo Ali.

"Solo minutos después, vi algo volando por encima de mi cabeza. ¡Era un dron con desfibrilador!", dijo el doctor.

"No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy con esta nueva tecnología y la rápida entrega del desfibrilador. Si no fuera por el dron probablemente no estaría aquí", dijo el paciente, que se recuperó por completo y ahora ha podido regresar a su casa.

Everdrone declaró que su red puede llegar actualmente a 200.000 residentes en Suecia y "se espera que se expanda a más ubicaciones en Europa durante 2022".

"Podemos imaginar estos drones entregando kits de trauma en varias situaciones, yendo a islas de difícil acceso u otros lugares donde es complicado ir", dijo Mats Sallstrom, CEO de Everdrone.

"Comenzamos con el desfibrilador porque es un evento muy crítico en el tiempo donde un dron realmente puede marcar la diferencia", agregó.