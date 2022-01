Herida muy grave una mujer en un mercado al quedar su mano atrapada en una picadora de carne

Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido y trasladado al hospital a una mujer, herida muy grave, tras sufrir un accidente laboral en el mercado de Santa Florentina, situado en Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada, a las 11:01 horas, informando del accidente laboral ocurrido en una carnicería situada en el mercado de Santa Florentina, en la calle Juan Fernández.

Informaban de que una mujer, de unos 50 años, se encontraba atrapada por la mano en una máquina de picar. Se informó del accidente al Instituto de Seguridad y Salud laboral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Al lugar del suceso se desplazaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena (una Unidad de jefatura y un vehículo polisocorro), una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (una Unidad Móvil de Emergencias) y Policía Nacional.

Sanitarios de la UME atendieron 'in situ' a la afectada y posteriormente procedieron a su traslado al Hospital General Universitario Santa Lucía, con la máquina incluida porque no pudieron liberarla en el mercado. Según el diario La Opinión, la mujer ha sido intervenida y no se teme por su vida.