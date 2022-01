Mata (PSPV) señala que las encuestas "reafirman cada día que el PP no tiene ninguna posibilidad de gobernar"

Asimismo, ha considerado que el PP está "desnortado" y que "se pone una vez más una venda en los ojos para no ver los 1.000 millones de euros en fondos europeos que han llegado ya a la Comunitat Valenciana y que van a permitir acelerar la recuperación económica, social y emocional".

Mata se ha manifestado de esta manera en respuesta a las declaraciones del portavoz de Industria del PP en Les Corts, Felipe Carrasco, quien este sábado ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ningunea" al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, al "discriminar" a la Comunitat Valenciana en los fondos europeos.

Para Mata, "parece que no hay nadie que dirija el Partido Popular, que opta por recurrir a los viejos trucos de deformar la realidad e inventar problemas que no existen". El también vicesecretario general del PSPV-PSOE ha defendido que, "frente a las fantasías del PP, las encuestas reafirman cada día que no tienen ninguna posibilidad de gobernar".

"El Botànic está respondiendo a las expectativas ciudadanas y los socialistas seríamos la primera fuerza política otra vez si se celebraran ahora unas elecciones, según los últimos datos", ha apuntado.

Manolo Mata ha remarcado que la sociedad valenciana, "con su madurez, está favoreciendo que se cree empleo como nunca antes, que la actividad económica supere la crisis por la pandemia y que salvemos vidas gracias a la responsabilidad ciudadana y a la vacunación".

"El Botànic ha venido para quedarse y ni los cantos de sirena del PP ni sus alianzas con la extrema derecha van a desestabilizar lo que es una tarea colectiva: la de un Gobierno implicado con su ciudadanía y una ciudadanía implicada con su Gobierno", ha concluido.