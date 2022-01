Císcar (PP) anuncia la seua renúncia a l'acta després de 22 anys en la política per a exercir l'advocacia

Nascut en 1961 a Alacant, advocat de formació, es va iniciar en la política en la seua localitat, Teulada, d'on va ser alcalde amb el partit 'Ciudadanos por Moraira' per a repetir posteriorment ja amb el PP.

Amb els 'populars' ha sigut diputat en Les Corts en la VII, VIII i IX legislatures -on era actualment vicepresident de la Comissió de Justícia i membre de la de Medi ambient i Aigua-; delegat del Consell a Alacant i conseller d'Educació (2012), vicepresident i conseller de Vicepresidència (2012) i conseller de Vicepresidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (entre 2012 i juny de 2015).

Orgànicament, va ser durant set anys president del PP de la província d'Alacant, fins a la seua renúncia al juny de 2019, i també va ocupar el càrrec de sotssecretari general del PPCV.

En el seu missatge de comiat, Císcar assenyala que afronta 2022 "amb el desafiament de reprendre aquella aventura" que va iniciar fa anys, l'advocacia, i que "va aparcar" per a una carrera "com a servidor públic". El diputat formalitzarà la seua renúncia la setmana vinent.

"Són 22 anys dedicats al servici públic, a l'interés col·lectiu, al meu poble, la meua comarca, a la meua província a la meua Comunitat, a Espanya. Són 22 anys de sacrifici personal, on els qui més em volen, la meua família, ha hagut de renunciar a mi perquè jo poguera estar amb els altres. El meu agraïment infinit a tots i cadascun dels quals heu estat al meu costat en aquest viatge perquè amb vosaltres vaig descobrir el valor de l'amistat i la força de la unió", assenyala.

Císcar agraeix haver forjat "autèntiques amistats" dins i fora del partit i dona les gràcies també als qui ha tingut enfront "perquè vau enriquir el meu pensament i em vau oferir una visió més completa de la realitat. I encara que moltes vegades vam estar en lleial desacord, sempre vaig saber que compartim un objectiu comú: el millor benestar per al ciutadà".

I així, amb l'agraïment també al PP per les oportunitats donades en aquests anys, subratlla que torna a la militància on seguirà advocant "per una societat més lliure, més justa, més democràtica".

COMPANY "LLEIAL I TREBALLADOR"

Fonts del PP en Les Corts agraeixen a Císcar la dedicació al PPCV i al grup. "Com a company ha sigut lleial i treballador, un exemple del bo i millor que oferir el PPCV als valencians. Li desitgem molta sort en el seu futur professional. Comptarem amb ell com a company de partit en totes les qüestions que ha defès amb excel·lència, l'aigua per a la Comunitat Valenciana i una justícia eficient i de qualitat", subratllen.

Per la seua banda, la síndica del grup, secretària general del PPCV i portaveu a l'Ajuntament de València, María José Catalá, li ha desitjat "molta sort" en la seua nova etapa en un missatge en el seu cuenya de Twitter. "Ha sigut un honor compartir tants anys de treball" amb Císcar tant en la cambra autonòmica com en el Consell.