Lydia Lozano nunca se ha caracterizado por callarse las cosas, y sus declaraciones muchas veces le han traído problemas. Esta vez, su enfrentamiento ha sido con Dakota, exconcursante de Supervivientes, y que saltó a la fama por su participación en el programa de Hermano Mayor.

"Lo de Rocío Flores no es cuestión de perdonar o no perdonar, porque también hemos visto aquí el caso de la que estuvo en 'Supervivientes', a la que se le ha perdonado todo" dijo la colaboradora. Ante estas declaraciones, Dakota ha explotado con Lydia. "Que a mí no me compare con Rocío Flores. A mí me perdonaron quien me tiene que perdonar, mis padres. La señora Lydia Lozano que se meta la lengua en el culo, que deje de beber tanto agua con misterio, que le sienta muy mal".

"Se te suben a la chepa y no. Ahora que no hablo de nadie..." se ha mostrado muy enfadada. Lydia Lozano ha querido excusarse ante Dakota, que ha entrado en Sálvame por Skype. "Para nada lo dije a malas. Sus padres me encantaron. Yo por respeto a sus padres, me da igual lo que me diga, yo no quiero nada contra Dakota".

Salseo entre Dakota y Lydia Lozano #yoveosalvame pic.twitter.com/tuQHSfoJK6 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 7, 2022

Gema López ha echado un capote a su compañera, afirmando que ella vio el comentario de Lydia Lozano para bien. "Quería pedirle disculpas a Lydia, porque si lo dijo a buenas, me disculpo" ha dicho Dakota en directo en Sálvame. "A mí no me cuesta pedir perdón".