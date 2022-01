L'Audiència de Castelló jutja a partir del dimarts a Enric Nomdedéu pel 'cas dels sobres'

El secretari autonomico d'Ocupació, Enric Nomdedéu; l'exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal; i l'ex-assessor de Compromís Miquel Torres seran jutjats per part d'un jurat popular a partir del pròxim dimarts a l'Audiència Provincial de Castelló, acusats d'un delicte de malversació per suposadament utilitzar el servici postal municipal de l'Ajuntament de la capital de la Plana per a enviar paperetes electorals en 2014.

El juí se celebrarà durant els dies 11, 12, 13 i 14 de gener, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La Fiscalia sol·licita l'absolució dels tres acusats en entendre que no van tindre coneixement d'eixe enviament i que aquest es va realitzar "per persona o persones desconegudes".

Al novembre de 2019 la causa va ser sobreseguda després de demanar la Fiscalia l'arxiu de la mateixa. El querellant -Partit Popular- va presentar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial en el qual sol·licitava la revocació de l'acta que decretava el sobreseïment provisional de la causa i s'acordara la continuació del procediment, en al·legar que el resultat de les proves permetia concloure la concurrència de tots els requisits exigits pel tipus penal objecte de querella -malversació de cabals públics-.

L'Audiència de Castelló va estimar el recurs del querellant en considerar que, examinada tota la instrucció seguida i les al·legacions de les parts, assistia la raó al recurrent, doncs del resultat de les diligències d'investigació practicades no és possible descartar la participació dels investigats en els fets il·lícits denunciats, "doncs existixen suficients indicis racionals de criminalitat per a la seua imputació".

El jutjat va considerar posteriorment que procedia acordar l'obertura del juí oral en considerar l'argumentació continguda en l'acte dictat per l'Audiència Provincial.

El PP demana per un delicte de malversació de cabals públics 3 anys de presó per a Nomdedéu, Brancal i Torres, així com inhabilitació especial per al càrrec o ocupació pública per un període de 6 anys; i, a més, sol·licita altres 3 anys de presó i inhabilitació especial per un període de 2 anys per al secretari autonòmic d'Ocupació per falsedat documental.