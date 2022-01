Lydia Lozano estalla en 'Sálvame' por un gesto inesperado en el plató: "Yo he hecho de todo por este programa"

Lydia Lozano es una de las bases de Sálvame. Junto a Belén Esteban, Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez, la periodista colabora en el programa desde sus inicios. Por ello no ha dudado en mostrar su enfado este viernes al saber que Carmen Borrego le había arrebatado su puesto habitual en el plató.

"No me parece bien que esta señora que acaba de llegar, Carmen Borrego, esté en primera fila. Todo empezó por una broma porque era la empleada del mes... pero no soy envidiosa, soy justiciera. No me parece bien", ha dicho muy molesta, ya que en vez de sentarse en la primera silla junto al presentador, ha sido relegada a otro sitio.

Carlota Corredera ha querido zanjar el asunto tras hablar con la dirección. "Carmen Borrego es empleada del año, y su foto está en el pasillo. Así que sus beneficios siguen vigentes. ¿Qué estarías dispuesta a hacer, Lydia, para recuperar tu silla y tener una foto en el pasillo?", ha dicho la presentadora, lanzándole un reto a Lydia. "Yo he inaugurado dos baños aquí", ha sido la respuesta de la colaboradora.

"Yo no soy presentadora. Ese es el pasillo de los presentadores. Yo no tengo por qué estar ahí, pero yo no tengo nada que hacer para ganarme una foto o una silla, porque llevo aquí 12 años currándomelo y haciendo muchas cosas por el programa. Yo también he dado muy buenas audiencias. Me he disfrazado, me he tirado, me han hecho de todo, me han tirado un huevo de avestruz en la cabeza... he hecho de todo...", ha apuntado.

RT si crees que Lydia Lozano es la invitada que tiene que estar en todas las fiestas #LaÚltimaCena8 pic.twitter.com/zDLMufJfj9 — Alexsinos (@alexsinos) July 10, 2020

"Ella entró en septiembre... ¡y es empleada del año! La cúpula no tiene vergüenza. ¿Qué méritos tienes para estar aquí en este pasillo?", le ha espetado Lydia a Carmen Borrego que, al final, ha cedido y le ha devuelto su sitio.