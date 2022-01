Así es la nueva casa de Kiko Hernández que cuesta 2,5 millones

El colaborador de Telecinco Kiko Hernández ha estrenado año con una nueva casa bajo el brazo. Tal y como ha revelado esta semana a la revista Diez Minutos, Hernández ha adquirido esta propiedad valorada en 2,5 millones de euros y que cuenta con 700 m2 de vivienda y más de 3.000 m2 de parcela.

Desde Sálvame, el programa en el que colabora, han repasado cómo son las estancias de esta vivienda, que cuenta con siete habitaciones, siete baños, piscina cubierta y jardín.

Entre otras particularidades, Hernández tiene una fuente de los deseos que no funciona con monedas, sino con billetes; una nevera industrial con bebidas ordenadas por sabores, como una máquina de vending, así como muchos cojines con el rostro de Frida Kahlo.

"Confluyen varios estilos, pero se ve que hay vida", ha valorado María Patiño antes de que la presentadora, Paz Padilla, diese paso a dos expertos decoradores que opinaron sobre el interior del chalet.

"Todo lo que está dentro de la casa no complementa la arquitectura ni se une una cosa con la otra... A veces, no siempre poner todo blanco ayuda, porque los materiales que se están utilizando dentro no son cálidos", ha apuntado Desiré Meneses, del estudio Diseño Absoluto.

Además, entre los vecinos con los que Hernández en la urbanización de lujo donde se encuentra su chalet destacan rostros tan conocidos como el cantante David Bisbal, la actriz Penélope Cruz o Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

Respecto a estos dos últimos, "vinieron un día cuando estaba en mi casa Belén Rodríguez, escayolada. Les hice un guiso a fuego lento", ha explicado a Diez Minutos Kiko Hernández.