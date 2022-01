Una caravana de cotxes protestarà aquest dissabte contra la MAT entre Morella i Almassora

COORDINADORA NO A LA MAT DE BORR

La coordinadora contra la MAT de Borriol, amb el suport de la Plataforma No a la MAT Comarques de Castelló, ha convocat una caravana de cotxes entre Atzeneta del Maestrat i Castelló per a aquest dissabte per a mostrar la seua oposició al "macroprojecte" de Xarxa Eléctria d'Espanya entre Morella i Almassora i exigir que els pobles de l'interior puguen triar sobre quin model energètic volen para el seu territori.

La caravana començarà les 16.00 hores en l'avinguda Castelló d'Atzeneta del Maestrat i passarà per Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol i Castelló. En la capital de la Plana tindrà lloc una concentració a les 18.00 hores a la plaça María Agustina.

En la plaça María Agustina es llegirà un manifest, en el qual s'indica que els polítics tenen la responsabilitat d'escoltar a la gent que viu en l'interior i afavorir un model de producció i consum local d'energia, "respectuós amb el territori, en el qual la gent que viu als pobles puga de decidir sobre el seu futur".