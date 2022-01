PP afirma que l'Ajuntament de València ha rebutjat el 21% de les ajudes de xec escolar i demana augmentar la quantia

Els 'populars' van presentar una reclamació al pressupost -que va ser rebutjada per Compromís i el PSPV- on es demanava incrementar en dos milions d'euros la partida pressupostària del Servici d'Educació destinada al Xec Escolar amb la finalitat d'"avançar cap a la universalitat dels sol·licitants". El PP ha defès la necessitat d'aquesta mesura "social en aquests moments".

Segons ha detallat el PP en un comunicat, l'Ajuntament ha rebut un total de 7.286 sol·licituds, una xifra superior a la del curs anterior. D'elles, s'han concedit 5.743 i han quedat fora per no complir requisits 1.543, el 21% dels demandants.

En concret, amb la màxima ajuda de 90 euros mensuals s'han concedit 1.555 ajudes a famílies, un 30% i 655 menys que l'any anterior, quan es van beneficiar 2.210 famílies. I fins a un màxim de 45 euros, els beneficiaris han descendit un 10%.

En aquest sentit, la portaveu del PP en l'Ajuntament, María José Catalá, ha assegurat que, si arriba a ser alcaldessa de la ciutat, la guarderia de 0 a 3 anys "serà gratuïta per a totes les famílies".

La dirigent del PP ha criticat que l'actual equip de govern "ha tardat nou mesos a donar les ajudes des de la convocatòria", una circumstància per la qual ha considerat que Compromís i el PSPV -formacions que integren el govern del Rialto- "no poden seguir carregant aquesta despesa a les escoles infantils, els qui amb bona fe ho fan per a no repercutir a les famílies". "Molts d'aquests xicotets negocis no poden fer front a aquesta despesa", ha alertat.

Finalment, Catalá ha insistit en la necessitat d'incrementar la partida de xec escolar ja que enguany "hi ha més de 1.500 famílies que tindran aquesta ajuda municipal".