Cvirus.- CSIF demana filtres HEPA a les aules per reprendre les classes i lamenta el retard a vacunar a personal docent

El sindicat ha indicat que "únicament 8.000 de les prop de 47.000 aules existents a la Comunitat Valenciana disposen d'aquest sistema per a purificar l'aire" i ha destacat que les que no ho tenen "basen la ventilació en l'obertura de finestres, malgrat l'increment del fred".

CSIF, que ha insistit en "la necessitat de personal d'infermeria en centres", ha lamentat que "en el tercer curs ja de pandèmia" de la Covid-19, "conselleria torne a fiar tot a la ventilació natural, a obrir les finestres, sense posar mitjans en la majoria de les aules".

La central sindical ha considerat que la falta de filtres HEPA en les classes dels col·legis provocarà que es torne "a veure a l'alumnat en classe amb mantes en les pròximes setmanes", alguna cosa que ha qualificat d'"impresentable" i que ha atribuït "a la falta de planificació i previsió".

El sindicat ha criticat que l'administració "no ha fet els deures en aquestes festes" de Nadal i ha assenyalat que ha d'accelerar "en les pròximes hores, tant en la dotació de filtres i mesuradors de CO2 com en la distribució de mascaretes" perquè "el dia 10 estiguen a la disposició del personal i no ocórrega com en el passat trimestre, que no van arribar fins a desembre".

Respecte a la petició de personal d'infermeria en els centres educatius, CSIF ha afirmat que la seua presència "resulta més necessària encara en l'actual situació de pandèmia per a garantir la seguretat de docents i alumnat davant la multiplicació de contagis".

"NEGOCIAR MÉS I MILLOR"

La central sindical ha convidat a l'administració autonòmica a "negociar més i millor per a dur a terme una planificació de les mesures imprescindibles". A més, ha reclamat "un pla de revisió i reforma d'instal·lacions escolars davant el retard en la remodelació de nombrosos centres i la falta d'informació per part de Conselleria d'Educació malgrat les contínues peticions referent a CSIF".

Igualment, ha censurat que "la vacunació al personal docent s'estiga desenvolupant sobretot aquesta setmana" i ha advertit que "la majoria de professionals es reincorporaran el dilluns als centres sense que hagen passat els dies necessaris perquè haja fet efecte la vacuna". CSIF ha apuntat que la Conselleria de Sanitat hauria d'haver administrat la dosi abans del 31 de desembre.