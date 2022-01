El período de campaña de rebajas ha dado comienzo este viernes con algunas colas en centros comerciales, pero con incertidumbre para el comercio en cuanto al gasto de los españoles y la facturación final. Sin duda, la oleada de contagios por el impacto de Ómicron, que sigue saturando la atención primaria, puede mermar el gasto final en rebajas que pronosticaban los comerciantes a principios de diciembre.

Desde la Confederación Española de Comercio (CEC) confían en que la campaña superará las cifras del año pasado (pese a la oleada de contagios por Ómicron) donde las ventas se vieron muy mermadas por la tormenta Filomena, especialmente en Madrid, pero aún quedarán lejos de los niveles de antes de la pandemia. Según ha indicado este viernes la patronal del pequeño comercio, gran parte de las ventas se concentrarán en las primeras dos semanas, en un arranque que cree que será intenso, pero breve.

Arrancan las rebajas en marcas de moda Europa Press

En general, el pequeño comercio y las grandes superficies encaran con cierto optimismo una campaña que arranca a las puertas del fin de semana y con la llegada del frío.

Al respecto, los grandes establecimientos están registrando una "buena afluencia" y se espera una actividad "potente" en estos primeros días, coincidiendo el fin de semana, según asegura a EP Joaquín Cerveró, portavoz de la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged) en la Comunitat Valenciana. En Baleares, las rebajas también han comenzado este viernes en las grandes superficies con unas previsiones "positivas" de ventas, sobre todo en los próximos 15 días.

Las rebajas de enero arrancan en Galicia con descuentos de entre el 20 y el 50% Europa Press

Adquisición de prendas para hacer frente a la caída de temperaturas

El responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Antonio Sánchez Grao, ha indicado que el comienzo está yendo bien con "gran afluencia de gente" y espera que se mantenga así durante el fin de semana. Sánchez Grao se ha mostradoconfiado ante estas rebajas, que parten con artículos con descuentos que rondan el 50%, y apunta a que la llegada del frío y la bajada de temperaturas hará que "muchos consumidores adquieran prendas de abrigo porque hay necesidad de equipamiento de invierno".

División de opiniones en Andalucía: "pesimismo" y "optimismo"

Los comerciantes andaluces, a través de su confederación Comercio Andalucía, han mostrado su "pesimismo" ante el resultado de la campaña de rebajas que se ha iniciado en el mes de enero, tras los resultados "desastrosos" del año 2021 y de la última Campaña de Navidad. En nota de prensa, los comerciantes andaluces han recordado que, en 2021, las ventas del comercio se han reducido en un 32% con respecto a 2019, y que la campaña de Navidad "no ha logrado reactivarlas" como consecuencia de la aparición de Ómicron.

En cambio, el presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González, ha señalado que la ausencia de restricciones y la movilidad plena de los usuarios han contribuido a la recuperación de un 20% de la facturación perdida en la campaña navideña de 2020/2021, cuando la caída de las ventas superó el 40% con respecto al año anterior. Por ello, confía en que la campaña de las rebajas, que arranca este viernes 7 de enero y abarca hasta el 28 de febrero, "cubra las expectativas" del sector, apuntale la "recuperación" ya registrada durante estas fiestas navideñas y deje la facturación cerca de los números de antes de que estallara la pandemia.

Campaña navideña lastrada por los contagios y peor de lo previsto

Compras navideñas. 20M EP

Por otro lado, la CEC ha señalado que las ventas de la campaña de Navidad, que se enfriaron en la segunda quincena de diciembre, han sido un 15 % inferiores a las de 2019, un descenso superior al que esperaba la patronal, que era de un 10% respecto a los niveles anteriores a la covid.

La CEC atribuye la ralentización del consumo a la anticipación de las compras en noviembre y a la evolución de la pandemia, que con el aumento de los contagios, ha reducido los actos sociales y, en consecuencia, las ventas, sobre todo de textil y calzado.

Asimismo, la patronal del pequeño comercio también cree que ha repercutido en el descenso de las ventas la menor capacidad de gasto de las familias por la inflación.

Consejos de la OCU a tener en cuenta

Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU Europa Press

Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha hecho una valoración sobre el periodo de rebajas. "El consumidor puede aprovechar este periodo siempre y cuando tenga muy claro que el precio anterior y actual de rebajas tiene que estar precisado", y "tiene que ver cuál es el precio rebajado del producto", ha explicado.

Al respecto, lanzan estos 10 consejos:

1. Piensa de antemano lo que necesitas: hacer listas es una buena manera de evitar compras impulsivas.

2. Las normas establecen que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos, un mes y su calidad no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados.

3. Los objetos rebajados deben mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

4. En algunos establecimientos se establecen unas condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas (sobre la aceptación del pago con tarjeta, las devoluciones, etc.). Pueden hacerlo, están en su derecho, pero esas condiciones deben indicarse expresamente. En caso de duda, pregunta al responsable del establecimiento.

5. Conserva el tique o factura simplificada de las compras, pues los necesitarás para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc. Recuerda que si el producto que deseas cambiar está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente). La mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena practica, pero no tiene porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale. Sin embargo, si el producto lo has comprado online, tienes 14 días naturales para devolverlo.

6. El servicio postventa y la aplicación de la garantía son iguales, independientemente de que compres el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo.

7. Si tienes algún problema durante las rebajas, lo mejor es actuar igual que en cualquier otro momento. En el periodo de rebajas se recortan los precios, pero nunca los derechos que tienes como consumidor: intenta llegar a un arreglo en el propio comercio.

8. Si no consigues una solución amistosa, pide la hoja de reclamaciones (debe tenerlas cualquier establecimiento) y plasma en ella tu queja.

9. En lo posible, procura elegir establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, que ofrecen más garantías al comprador (en caso de desacuerdo se prestarán a resolver sus diferencias con el cliente de una manera rápida y gratuita).

10. Y si surgen problemas, no te los calles: reclama.