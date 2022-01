Sanidad y el laberinto de la vuelta al cole con ómicron: cuarentenas a partir de 4 casos, presencialidad y más pruebas

Tras muchas idas y venidas, muchos debates y varias dudas, la vuelta al cole tras la Navidad ya está lista. Llega el momento de retomar las clases, el Gobierno y las comunidades autónomas han cerrado la hoja de ruta ante un compañero nuevo en las aulas: la variante ómicron de la Covid. El incremento de casos se mantiene y el pico, aunque no parece lejos, todavía no ha llegado, por lo que el Ejecutivo y los gobiernos autonómicos prefieren ser cautos dentro de que los centros educativos, como ya sucedió en anteriores olas, son, insisten, "sitios seguros" frente al coronavirus.

Hay dos claves fundamentales en ese regreso a las aulas: la primera es que la presencialidad será total. Madrid hace algunos días amagó con un retorno de forma semipresencial, pero la apuesta por una vuelta de pleno acabó siendo la mayoritaria, incluso sumando al Gobierno de Díaz Ayuso. La principal novedad, que es además el otro punto relevante de los planes de Sanidad, es que solo habrá cuarentena para todo un aula siempre que se den al menos cinco casos de Covid o estén afectados al menos el 20% de los alumnos, en un periodo igual o inferior a siete días.

"Los entornos escolares han demostrado a lo largo de la pandemia ser entornos seguros en cuanto a la transmisión del virus", recalcan desde el Ministerio. La apuesta, en ese escenario, pasa por reforzar la vacunación entre los niños y niñas e incrementar las pruebas de detección, de tal manera que se pueda reaccionar de forma rápida ante un brote. Un brote que, por otro lado, en un primer momento iba a situarse en los tres casos, pero que ahora con estos cambios pasa a los cinco positivos como mínimo o el 20% de los alumnos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, se desató una nueva polémica después de que Sol presentara los detalles del nuevo protocolo, que exime de hacer cuarentena a los menores de 12 años, estén o no vacunados. Esto provocó cierto enfado en el Gobierno central, que no contaba con dicha modificación. Eso sí, en la hoja de ruta del Ejecutivo de Ayuso la norma cambia para los estudiantes mayores de esta edad años, el profesorado y otro personal del centro que no estén vacunado o que no tenga la pauta completa. En estos casos, realizarán la cuarentena durante los siete días posteriores al último encuentro con el caso confirmado. Eso sí, Madrid defiende "incrementar el control" a partir de los tres casos positivos en un aula.

Galicia también va en esa línea. La Xunta ha confirmado que aquellos alumnos de 12 años en adelante no tendrán que hacer cuarentena a pesar de ser contacto estrecho de un positivo en coronavirus, siempre que estén asintomáticos y que cuenten con la pauta completa de vacunación. El aislamiento, llegado el caso de tener que hacerlo, sería, como dicta ahora la norma general, de siete días.

Además, en lo que respecta a la vacuna pediátrica, de Pfizer, el informe de este miércoles -el último día con datos- indica que se han repartido entre las comunidades autónomas un total de 1.374.000 dosis, de las que ya se han inoculado un total de 1.054.338 a niños de entre 5 y 11 años. Por grupos etarios vacunados con pauta completa, los mayores de 12 años representan el 90,3 por ciento; de 12 a 19 años suponen el 86,8 por ciento; de 20 a 29 años, suponen el 81,1 por ciento; de 30 a 39 años el 78,9 por ciento; mientras que los mayores de 40 años suponen el 95,1 por ciento.

Otro problema con el que se están encontrando algunas comunidades es el relativo a las plantillas de profesores, diezmadas por los contagios de Covid. Esto hace que por ejemplo Aragón haya hecho un llamamiento a los interinos para retomar la actividad lectiva con la mayor normalidad posible teniendo en cuenta las consecuencias que el alto nivel de contagios de coronavirus puede tener entre el colectivo docente. El Ejecutivo estima que este llamamiento puede rondar el centenar de plazas, cuya adjudicación se resolverá a lo largo del fin de semana.

En Murcia, por su parte, se cubrirán las bajas de todos los profesores en aquellos centros en que se vea afectada más del 10% de la plantilla, lo que garantiza reanudar el curso con normalidad, según han apuntado desde el Ejecutivo de Fernando López Miras.