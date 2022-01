Més Compromís acorda que Marzà seguisca com a conseller i aposta per Papi Robles com a relleu de Ferri

Així ho ha establit la permanent de l'executiva de Més Compromís (antic Bloc) en una reunió en la qual ha participat el propi Marzà com a integrant de la mateixa. El nou síndic serà triat en una reunió del grup de Compromís en Les Corts dimarts que ve 11, a les 13.00 hores, uns dies abans que Ferri deixe l'acta, com va anunciar abans de Nadal, per a tornar al món laboral.

Encara que s'havia barrejat que Marzà podria deixar la Conselleria per a succeir a Ferri, finalment el partit ha consensuat que la situació de la pandèmia, la vacunació infantil i la tornada a l'escola després del Nadal en plena sisena onada de coronavirus li obliguen a seguir "per responsabilitat" al capdavant del departament d'Educació, expliquen des de Més Compromís a Europa Press.

Segons aquestes fonts, la possibilitat de Marzà com síndic en Les Corts estava sobre la taula des d'un primer moment i tenia punts positius i negatius, per la qual cosa ho han estudiat "llargament" en la reunió fins a acordar que seguisca al capdavant de la Conselleria i no hi haja una remodelació del Govern del Botànic.

A partir d'ací, Més ha analitzat qui dels seus diputats és el més idoni com a síndic i ha escollit a Papi Robles per ser la que més suport va obtindre en les primàries de 2019 -després del president de Les Corts, Enric Morera, i el propi Ferri- i per a mantindre l'equilibri provincial amb un representant de València al capdavant del grup.

En el partit esperen consensuar aquesta decisió sense discrepàncies amb la resta de la coalició (Iniciativa i Els Verds) en la reunió del pròxim dimarts, ja que recorden que "mai" han arribat a una votació en una decisió com aquesta.

Per la seua banda, des d'Iniciativa, la portaveu adjunta de Compromís Aitana Mas es va posar a la disposició del seu grup després de l'eixida de Ferri i va recordar que es va presentar a unes primàries a Alacant "precisament per a liderar un projecte polític".