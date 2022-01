El PP exige elecciones generales y el cese de Garzón por querer "arruinar a los ganaderos"

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular (PP), Ana Beltrán, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no dimite, debe ser cesado porque con sus últimas declaraciones sobre la industria cárnica y las macrogranjas "quiere arruinar a los ganaderos". Al mismo tiempo, considera que el jefe del Ejecutivo debe dar "un paso atrás y convocar" elecciones generales, ya que considera que los dos años tras la investidura se los ha pasado "mintiendo a todos y sobre todo".

Beltrán ha elevado el tono de su partido en la polémica suscitada por las declaraciones de Garzón al periódico británico The Guardian y aunque el presidente de los populares, Pablo Casado, no pidió la dimisión claramente en un primer momento, ahora defiende la salida del ministro: "Un ministro que no vale y que quiere arruinar a nuestros ganaderos y al sector turístico tiene que irse de inmediato a la calle".

La dirigente popular ha acusado a Garzón de "atacar directamente a los sectores productivos" y pretender "arruinar a los ganaderos diciendo que la carne que exporta España es de mala calidad y que procede de animales maltratados". Y así, ha recordado al ministro que el sector ganadero genera de forma directa o indirecta 2,5 millones de empleos.

En su opinión, ante las mociones que el PP llevará a ayuntamientos y parlamentos autonómicos, el PSOE tendrá que "retratarse y elegir" entre el sector ganadero o el ministro de Consumo: "Ahí veremos de verdad a quién apoyan los socialistas".

Así ha respondido Beltrán a las palabras del presidente Sánchez ante la plana mayor del PSOE, en cuyo Comité Federal ha resaltado que en el Ejecutivo están "con el sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos".

"Mentiras" y subida de los precios

En ese discurso, Sánchez también ha hecho balance de los dos años de Gobierno de coalición. A diferencia del presidente, que ha ensalzado las leyes e iniciativas que ha sacado adelante el Ejecutivo, así como su gestión de la pandemia, el PP tiene una opinión bien distinta: aparte de las "mentiras", ha recordado la subida del precio de la luz y de la cesta de la compra, así como los pactos con nacionalistas e independentistas.

"Balance de dos años del Gobierno más radical de nuestra historia democrática y de toda la UE: mentiras al negar la pandemia, indultar golpistas, acercar etarras y subir impuestos, e incompetencia al liderar el paro, inflación y déficit del mundo desarrollado", ha escrito el líder del PP, Pablo Casado, en su cuenta de Twitter.

"Miente constantemente y a todos. Dijo que nunca gobernaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que no indultaría a los condenados por el 'procés' y que no iba a dejar a nadie atrás, y nada más lejos de la realidad", ha reprochado también Ana Beltrán desde Jerez de la Frontera (Cádiz). Ahora, ha remarcado, tenemos un "Gobierno dirigido por comunistas, populistas, independentistas y por los herederos de ETA".

Para la dirigente popular, con el Ejecutivo de Sánchez "no ha mejorado en nada la calidad de vida de los españoles", mientras que sí ha mejorado la vida de "los independentistas catalanes condenados por sedición, que fueron indultados, y de los presos de la banda terrorista ETA".

A todo esto, ha añadido, se suma que la pobreza energética ya está instalada en España por el elevado coste de la luz. "Se puede reducir el precio de la luz si Sánchez quisiera, pero no quiere hacerlo bajando un 20 por ciento los costes no energéticos afectos a la tarifa de la luz", ha expuesto, para añadir que a esto se suma una subida de la cesta de la compra y del coste de los alimentos básicos.

En definitiva, el PP opina que es el momento de que "Sánchez dé un paso atrás y convoque elecciones", y ha manifestado que su partido es una "alternativa seria, capaz y preparada para gobernar, con propuestas claras para mejorar la vida de la gente", poniendo como ejemplos los gobiernos de comunidades como Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia o Castilla y León.