Fani Carbajo consulta su futuro a una vidente y termina llorando

Fani Carbajo ha regresado a su canal de Mtmad, A pesar de todo, con un vídeo poco habitual. Y es que, lejos de publicar sus opiniones sobre otros rostros de Mediaset o de enseñar su día a día con Christofer Guzmán, la madrileña se ha puesto en manos de una vidente y ha mostrado la reacción a sus predicciones.

Sol, la pitonisa con la que ha hablado, ha augurado que la influencer saldrá pronto del periodo de dudas que atraviesa actualmente, tanto en el terreno personal como en el profesional.

Además, le ha confesado que le espera "una época llena de luz", y que su relación dará un giro "en verano o a principios de otoño", cuando la exconcursanrte de La isla de las tentaciones podría contraer matrimonio.

Fani Carbajo se emociona en un vídeo de su canal de Mtmad. MEDIASET

La tarotista también ha contado que la colaboradora de El debate de las tentaciones podría quedarse embarazada en los próximos meses. "Me haría mucha ilusión. Siempre he dicho que me gustaría casarme embarazada, como hizo mi madre", ha respondido Fani.

En este sentido, la exconcursante de Supervivientes no ha podido evitar romper a llorar al saber que cuenta con la protección de una persona que se encuentra "en el más allá", pensando directamente en su progenitora.

Buena suerte en sus negocios

En cuanto al plano laboral, Sol ha apuntado que el negocio del bar de copas que Fani espera inaugurar le va a ir muy bien, y si quiere tener otro negocio, no debe dudar en llevarlo a cabo, ya que podría brindarle muchas alegrías y satisfacción personal.

"Le he dicho a Christofer que tenemos que abrir un centro de estética por la zona en la que vivimos. Quiero que las mujeres vengan a ponerse guapas y a sentirse bien", ha celebrado el rostro de La casa fuerte.