Cvirus.- Cs demana a Marzà que garantisca aules segures i mesures sobre la base de la situació de cada municipi

"Després de les celebracions nadalenques, ens trobem amb uns nivells de contagi molt alts causats per la variant ómicron i amb un sistema sanitari desbordat a la Comunitat Valenciana", adverteix en un comunicat la diputada Merche Ventura.

Davant aquesta situació, Cs veu imprescindible extremar les precaucions entorn de la comunitat educativa, ja que "no tot l'alumnat està vacunat ni tampoc tots els professors compten amb la dosi de reforç".

També acusa el govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) de caure en la improvisació davant l'emergència sanitària, "sense actualitzar ni enfortir els protocols ni els plans de contingència en les aules".

Per açò emplaça les consellerias d'Educació i Sanitat a treballar de manera conjunta per a garantir la seguretat total en els centres i adoptar les mesures que siguen necessàries estudiant la realitat, les circumstàncies i el nivell d'incidència de cada municipi.

Al seu juí, és intolerable i "una greu irresponsabilitat per part de Marzà" que, a tres dies de reprendre les classes, "molts centres encara no tinguen el material de protecció necessari, com mascaretes o gel hidroalcohòlic".

El grup 'taronja' exigeix que els centres compten amb aquest material i amb test d'antígens a la disposició del professorat i alumnes que els requerisquen, seguint l'exemple de països com França que els han repartit a les famílies.

Paral·lelament, insisteix a cobrir urgentment les baixes dels docents contagiats i a comptar amb personal especialitzat en les aules, com la infermera escolar, una figura professional que Cs porta reclamant "des de molt abans de l'inici de la pandèmia".