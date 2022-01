Cvirus.- La CEV demana mesures per a accelerar la gestió de les altes laborals en la sisena onada de Covid

Segons ha informat la patronal en un comunicat, l'increment de les baixes de treballadors registrades a les empreses" suposa un gran problema administratiu davant les dificultats que aquests troben per a obtindre l'alta médica, a causa de la congestió que pateix l'atenció primària".

Es calcula que un de cada set dels treballadors que està de baixa en aquest moment podria reincorporar-se "immediatament", però no ho fan per no aconseguir l'autorització mèdica.

Davant aquesta situació, la CEV sol·licita que es facilite l'alta laboral automàtica associada a totes les baixes per Covid una vegada superats els set dies que estableix actualment el període de quarantena -o uns altres que les autoritats puguen indicar- "sense necessitat d'acudir als centres d'atenció primària -que actualment es troben col·lapsats- per a obtindre la mateixa, lògicament, en absència de simptomatologia".

La patronal assenyala que, com ja es va fer en el cas de la vacunació dels treballadors, "les empreses posen a la disposició del sistema públic de salut les seues Mútues d'accidents de treball per a col·laborar en aquesta tasca en condicions de plenes garanties sanitàries i jurídiques", la qual cosa pot contribuir "de forma molt significativa a evitar consultes innecessàries en atenció primària" i a descongestionar el sistema.

A més demana que es reduïsquen els períodes de quarantena "als mínims indispensables per a garantir la correcta gestió de la pandèmia sobre la base de la informació científica disponible i a l'experiència acumulada durant els últims dos anys" de crisi sanitària.

En aquest sentit, se sol·licita que, des d'un criteri sanitari, "s'estudie la possibilitat d'acurtar els terminis o limitar aquells en què s'apliquen aquestes quarantenes -en coherència amb les decisions que s'anuncien en l'àmbit escolar- perquè l'actual reducció de deu a set dies està resultant insuficient per a garantir l'adequada cobertura de les vacants".

Segons subratlla la CEV, "des de l'inici de la crisi sanitària provocada pel Covid, tots els sectors empresarials han donat un exemple de servici als ciutadans i ha permès que, en els moments més durs del confinament, no es produïra cap problema de proveïment a la població".

Per a garantir el servici a la ciutadania, "la majoria dels treballadors ha d'exercir la seua activitat presencialment, no podent teletrabajar ni ser substituïts per altres mitjans".

Per açò, adverteix que, en les circumstàncies actuals, "el funcionament de les operacions en els sectors empresarials -especialment en el comerç, hoteleria, indústria, transport, producció agrícola o plataformes logístiques- poden veure's seriosament compromesos en els pròxims dies si no s'adopten mesures urgents que permeten que els treballadors afectats es reincorporen amb la màxima agilitat possible als seus centres de treball, en estricte compliment del criteri que determinen les autoritats sanitàries".