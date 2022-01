La Generalitat obri un procés de participació per a fixar els assumptes a abordar en l'estratègia de salut mental

El primer pas d'aquesta convenció serà una enquesta, que ja està activa, i que servirà per a definir l'agenda de temes que s'abordaran allí, així com per a arreplegar els suggeriments i necessitats sobre els problemes de salut mental que més interés susciten en la ciutadania, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Així ho ha explicat el comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, Rafael Tabarés, qui ha destacat que es tracta d'una iniciativa d'"innovació democràtica" sobre salut mental sobre la qual no existeixen precedents.

Tal com ha detallat Tabarés, les persones majors de 15 anys triades per sorteig escoltaran en la convenció a especialistes en la matèria, persones malaltes i familiars de pacients per a elaborar una "cartera de recomanacions" que servisca de base per a dissenyar un pla específic de salut mental.

Es pretén així que aquests ciutadans i ciutadanes responguen la pregunta de "com abordarien els problemes de salut mental, drogodependències i conductes addictives, facen un exercici de deliberació, es posen d'acord i consensuen una cartera de recomanacions perquè després, a partir d'ací, els grups polítics i experts elaboren un pla específic sobre salut mental", ha indicat.

Tabarés ha subratllat que, amb l'actual context de pandèmia i les seues repercussions en la ciutadania, s'està davant un "moment propici" perquè "els problemes de salut mental, moltes vegades apartats, amagats per la vergonya, estiguen en l'agenda política de gestió, i la millor forma d'aconseguir-ho és amb la participació directa dels ciutadans".

CINC PREGUNTES EN L'ENQUESTA PRÈVIA

L'enquesta prèvia, en la qual es podrà participar fins al pròxim 20 de gener, consta de cinc preguntes destinades al fet que la ciutadania determine la importància, -de poc important a molt important-, d'una sèrie d'assumptes referents a la salut mental. Es proposa valorar els assumptes plantejats i suggerir "aquells grans temes que la ciutadania considere han d'incloure's en alguna de les sessions d'aprenentatge de la convenció ciutadana, que se celebrarà durant enguany".

Els temes que es proposen en el qüestionari han sigut elaborats pel comité de persones expertes del Comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives mitjançant una dinàmica de grup nominal.

L'objectiu de llançar l'enquesta és poder enriquir les seues aportacions amb la incorporació de la visió de qualsevol persona de la Comunitat Valenciana, que podrà participar, de forma anònima fins al pròxim 20 de gener. La Convenció Ciutadana sobre Salut Mental serà, per tant, un procés en el qual s'involucra a la ciutadania en la definició de les polítiques públiques en matèria de salut mental.

Durant els primers mesos de 2022 i en quatre reunions diàries es deliberarà per a aconseguir un conjunt de recomanacions i respondre la qüestió de "com ha d'abordar-se la salut mental, les drogodependències i les conductes addictives a la Comunitat Valenciana?".

Per a respondre el qüestionari previ a la convenció ciutadana, el comissionat encoratja a efectuar un "exercici d'empatia" en el qual cada persona participant pense, en cas de ser triada com membre de la convenció, quina informació necessitaria per a contestar a la pregunta plantejada.

L'exercici deliberatiu i de consens permetrà identificar les necessitats en matèria de salut mental, en l'actual conjuntura de pandèmia de covid-19 que ha provocat un impacte sense precedents sobre la salut física i mental. Es tracta d'aconseguir que la ciutadania intervinga en l'agenda de govern o de gestió de la salut mental.

La convenció ciutadana està en fase de preparació i compta amb la intervenció d'un comité de persones expertes en diverses àrees (filosofia, literatura, sociologia, història, educació, clínica, etc.) amb caràcter consultiu. Així mateix, el procés compta amb un comité de seguiment format per representants dels grups polítics parlamentaris de la Comunitat Valenciana, associacions de persones amb malaltia mental i familiars, agents socials (sindicats i empresariat), col·legis professionals i associacions científiques afins a la psiquiatria, que vetlaran pel seguiment del resultat del procés.