Nerea Garmendia se confiesa sobre su enfermedad auditiva: "Aunque oigo la vida, no entiendo las conversaciones"

Nerea Garmendia ha aprovechado el día de los Reyes Magos para hablar de una enfermedad que en los últimos años la había estado afectando a su vida normal, pues ha recibido el regalo más especial posible.

La actriz ha confesado en su cuenta de Instagram que posee una pérdida del 33% de audición y, para empezar el año con buen pie, ha le han regalado "los oídos", ha contado irónicamente, pero muy contenta.

"Aunque oigo la vida, no entiendo las conversaciones", ha revelado. "Tengo hipoacusia neurosensorial bilateral, no oigo bien los agudos, por eso necesito audífonos", un aparato que va a cambiar por completo su manera de relacionarse con su entorno.

La presentadora ha querido abrirse sobre su problema para instar a todos aquellos que estén sintiendo pérdidas auditivas a que busquen una solución antes de que sea demasiado tarde. "Si sentís que no oís bien, acudid al especialista. No solo para mejorar vuestra calidad auditiva (y de vida) sino para controlarlo y que no vaya a más", ha escrito.

"Ahora puedo oír un mundo nuevo", ha comentado orgullosa y, hoy mismo, en sus historias ha mencionado que es la primera vez que va al pájaro desde que lleva los audífonos y no puede estar más emocionada de volver a escuchar los pájaros. "Antes los oía muy lejos y ahora están aquí mismo", ha revelado muy sonriente.